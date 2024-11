Confira a programação cultural desta quarta-feira, 13

Foto: Guga Melgar/Divulgação Peça "Ninguém dirá que é tarde demais", com Arlete Salles e Edwin Luisi, com texto de Pedro Medina e direção de Amir Haddad

O espetáculo "Ninguém Dirá que é Tarde Demais" será apresentado no Theatro Via Sul nesta quinta-feira, 13. A peça, com Arlete Salles e Edwin Luisi, aborda a história de dois vizinhos de prédio que se odeiam, mas acabam se aproximando.

Quando: quarta-feira, 13, às 20 horas

Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335

Quanto: a partir de R$ 19,50 - assinantes do OP possuem desconto de 40% no ingresso inteira na bilheteria e no site Uhuul.com com o cupom OPOVO40





Festival de Máscaras

O Centro Cultural do Cariri é sede do 4º Festival Internacional de Máscaras do Cariri, que, neste ano, tem como tema "Conexões Transmutáveis". O intuito é promover uma reflexão sobre as as máscaras, que são símbolos universais de metamorfose e personificam conexões entre culturas ao longo do tempo.

Quando: até domingo, 17, às 19 horas

Onde: Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo (Av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1, bairro Batateiras - Crato)

Gratuito

Mais informações: @fimc_cariri





A Noviça Rebelde

Já estão disponíveis para venda os ingressos da peça “A Noviça Rebelde”, da Escola de Atores Marcelino Câmara. Com apresentação marcada para a sextqa-feira, 22, o espetáculo é baseado em um dos musicais mais populares do mundo e se passa na Áustria, às vésperas do pesadelo nazista. A história mostra a trajetória de Maria, uma noviça que tem problemas para seguir as normas de conduta das religiosas.

Quando: sábado, 22 de novembro, às 19 horas

Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335)

Quanto: a partir de R$ 30 - assinantes do OP+ possuem desconto de 40% no ingresso inteira na bilheteria e no site Uhuul.com com o cupom OPOVO40



Nos trilhos do tempo

Segue em cartaz no Museu Ferroviário Estação João Felipe, equipamento que integra o Complexo Cultural Estação das Artes, a exposição "Nos trilhos do tempo - Histórias da ferrovia no Ceará". Com curadoria assinada por André Scarlazzari e Marcus Braga, a mostra apresenta a memória da ferrovia cearense por meio de um acervo de 180 obras do extinto Museu do Centro de Preservação da História Ferroviária do Ceará.

Visitação: de quarta-feira a sábado, das 12 às 20 horas, e domingo, das 9 às 17 horas

Onde: Museu Ferroviário

(Rua 24 de Maio - Centro)

Gratuito

Mais informações: @museuferroviariojoaofelipe