horóscopo personare

ÁRIES

Lua e Mercúrio harmonizados entre si tendem a despertar seu potencial subjetivo, o que lhe ajuda com a fruição dos sentidos e dos prazeres que elevam o intelecto e o espírito.

TOURO

As energias tensionadas de Lua e Plutão podem ficar em evidência, apontando que este é um momento difícil para seu equilíbrio emocional e que também lhe fragiliza fisicamente. A harmonia Lua-Mercúrio pode sugerir que uma postura objetiva e focada nas soluções é o melhor caminho a seguir.

GÊMEOS

Lua e Mercúrio em harmonia podem destacar um momento em que sua capacidade de liderança fica em evidência, motivando as pessoas e as guiando na solução dos desafios. Mas busque respeitar a privacidade e o espaço alheio, como alerta Plutão tensionado à Lua.

CÂNCER

Tente não negligenciar a vida íntima, como alerta a tensão entre Lua e Plutão. O momento pode se mostrar importante para organizar a vida no trabalho e lidar com assuntos de maior complexidade intelectual, visto que a harmonia Lua-Mercúrio evidencia seu senso de organização.

LEÃO

Tente encarar os desafios como oportunidades de ajuste pessoal, como sugere Plutão tensionado à Lua. A harmonia Lua-Mercúrio tende a estimular reflexões sobre seus valores, o que favorece uma tomada de postura autêntica frente aos acontecimentos e aos grupos com os quais interage.

VIRGEM

Convém cuidar dos sentimentos, já que a tensão Lua-Plutão alerta para a carga emocional e o estresse envolvidos. Lua e Mercúrio em harmonia tendem a destacar um momento voltado a questões pessoais e familiares de grande complexidade. Seu senso de obrigação tende a falar mais alto.

LIBRA

A tensão Lua-Plutão pode pedir uma postura conciliadora diante dos conflitos. A diplomacia é o melhor caminho. Momento favorável para buscar acordos nas relações pessoais, visto que a harmonia entre Lua e Mercúrio tende a favorecer a comunicação e a compreensão das necessidades coletivas.

ESCORPIÃO

Lua e Mercúrio se encontram harmoniosamente, podendo sugerir um momento positivo aos trabalhos em grupo. Procure se associar a pessoas de confiança, buscando alcançar êxito nos empreendimentos. Plutão tensionado à Lua tende a sugerir que você defina prioridades para não se sobrecarregar.

SAGITÁRIO

Não é momento de badalação. É preciso se cercar de pessoas de confiança e com elas usufruir de atividades que desenvolvam senso analítico e crítico, visto a harmonia entre Lua e Mercúrio. Lua e Plutão tensionados tendem a sugerir conflitos no âmbito social, o que pede maior capacidade diplomática.

CAPRICÓRNIO

A tensão entre Lua e Plutão tende a pedir zelo com as questões afetivas. A associação harmoniosa entre Lua e Mercúrio pode destacar um momento em que as parcerias se tornam produtivas, em meio a muita troca de conhecimento. Busque organizar a vida, mas sem se sobrecarregar.

AQUÁRIO

Busque refletir antes de emitir opiniões polêmicas, já que a tensão Lua-Plutão aponta risco de rupturas. Lua e Mercúrio se associam em harmonia e podem lhe despertar a necessidade de cultivar relacionamentos pacíficos. Caso tenha assuntos pendentes, procure negociar soluções com diplomacia.

PEIXES

Momento favorável para colocar a rotina em ordem, incluindo a vida financeira, visto que a harmonia Lua-Mercúrio pode elevar seu senso de responsabilidade com relação à vida prática. A tensão Lua-Plutão tende a alertar quanto a dificuldades que podem lhe pegar de surpresa, mas não se deixe abater.

o anjo PAHALIAH

Quem nasce sob esta influência, desenvolve desde cedo uma personalidade muito forte; é um autêntico combatente, lutando sempre pelos grandes ideais. É um grande otimista, mestre na arte de discernir e gosta de viver em paz com todos. Traz para esta vida todas as experiências que já teve, principalmente as ligadas à família e filhos. Não sabe viver só, necessitando para ser feliz, de um companheiro fiel.

O SANTO Santo Estanislau Kostka

Santo Estanislau Kostka é um santo venerado na tradição católica que viveu no século XVI. Sua curta, mas inspiradora vida é lembrada por sua devoção a Deus e seu exemplo de dedicação à fé, especialmente para os jovens.

Estanislau Kostka nasceu em 28 de outubro de 1550, em Rostkowo, na Polônia, em uma família nobre. Desde jovem, demonstrou um profundo interesse espiritual e uma intensa devoção religiosa.

Crescendo em uma época de reforma religiosa e agitação na Europa, Estanislau foi influenciado pelos ensinamentos dos jesuítas, que haviam estabelecido um colégio em sua região. Ele se tornou um aluno exemplar e foi profundamente influenciado pelo carisma e a espiritualidade da Companhia de Jesus.