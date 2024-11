Rota boêmia

Foto: Festival Bar em Bar/Divulgação No Festival Bar em Bar, os visitantes terão a oportunidade de descobrir novos locais e degustar receitas inovadoras

Até o dia 17 de novembro, a 18ª edição do festival Bar em Bar oferece petiscos a preços promocionais em bares selecionados de Fortaleza. Com diferentes sabores e receitas, os apreciadores da gastronomia de boteco poderão aproveitar esta celebração em bares de todo o Brasil.

Com o tema "Um brinde aos melhores momentos", o festival, promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), destaca os bares como espaços de socialização e valorização da culinária local. Os visitantes podem saborear criações especiais que evidenciam a diversidade da cozinha de boteco.

Participação do Ceará no Festival

O site oficial da Abrasel sobre o festival Bar em Bar informa que para participar do evento, "as casas devem criar uma receita diferente das já oferecidas no cardápio, que será disponibilizada a um preço promocional durante todo o festival. Essa proposta visa atrair novos consumidores e obter feedbacks sobre os pratos e o serviço dos estabelecimentos".

No Ceará, mais de 70 estabelecimentos em cidades como Fortaleza, Barbalha, Caucaia, Crato, Eusébio, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Paracuru apresentarão pratos diversificados como Feijoadinha de Frutos do Mar, Burrata Assada com Camarões, Bolinho de Feijoada e Espetinho de Lagosta com Picanha.

No site oficial do Festival www.barembar.com.br é possível conferir mais detalhes sobre os estabelecimentos participantes em todas as cidades e conferir todas as ofertas especiais do evento.

Impacto na Economia Local

Segundo Taiene Righetto, presidente da Abrasel no Ceará: "Durante o festival, os participantes podem aproveitar preços promocionais, aproveitando preços promocionais e descontos. Vários pratos típicos do Ceará estarão disponíveis para degustação, permitindo que todos experimentem e celebrem a culinária local."

"Esse evento gera um movimento significativo para o setor de bares e restaurantes, ajudando a impulsionar a economia local. Com isso, mais empregos e riqueza são criados para o nosso estado", afirma Taiene, que convida todos a visitarem seus bares preferidos e a votarem no melhor petisco do Ceará.

Oportunidade para os proprietários

Para os proprietários, o festival é uma chance de atrair novos clientes e reforçar a identidade dos seus estabelecimentos. Os visitantes terão a oportunidade de descobrir novos locais e degustar receitas inovadoras.

Este ano, além do Ceará, o festival inclui Alagoas, Amapá, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Festival Bar em Bar

: até 17 de novembro Mais informações: www.barembar.com.br.



Quando: até 17 de novembro

Mais informações:

www.barembar.com.br

Veja lista de bares participantes

88bier

Boêmios

Bons ventos gastrobar

Boteco Di Praia

Boteco do Ciço

Brewstone Pub

Buteco Maraponga

Butiquim do Luiz

Cabana

Café Ilha

Café Jangada

Cantina di Mare

Carneiro do Diniz

Cervejaria Turatti - Cambeba

Cervejaria Turatti - North Shopping

Cervejaria Turatti - RioMar Kennedy

Cervejaria Turatti - RioMar Papicu

Cervejaria Turatti - Varjota

Cowboy - Del Paseo

Cowboy - Iguatemi

Cowboy - RioMar Papicu

Crepítos

Culinária da Van

Donkey Head Cervejaria

Du Porto

Duro Beach

Espetim do Tio

Espetinho do Luiz

Floresta

Giz Cozinha Boêmia

Hey Joe

Hoots

Kazui Poke

Kina do feijão Verde

Kina do feijão Verde (Aldeota)

Kina do feijão Verde (Eusebio)

Kina do feijão Verde (Jóquei)

Kina do Feijão Verde

(RioMar Kennedy)

Lagostinne

Lagostinne Sul

Maori Beach Club

Nippon

Paddock lounge bar

Patuskela

Pedra rachada sol e brasa

Picanha do Jonas - Aldeota

Picanha do Jonas - Fátima

Picanha do Jonas - Montese

Pirata Bar

Pizza Hot

Point do Lago

Point Prime

Restaurante Dona Carmo

Restaurante e Pizzaria

Pau D'Arco

Restaurante Velas do Cumbuco

Restaurante Zé Tropeiro

Seu Conrado

Seu Conrado Eusébio

Seu Tonho

Seu Zé Bodega

Sir Fisher

Sir Fisher Pub

Sr Petisco

Taberna da Carne

Teresa e Jorge

Terra do Sol

Trivial Gourmand Gastrobar

Vila Camaleão

Villas espetos e pizzas