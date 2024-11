Cadeh Juaçaba mergulha em "política tropical" nas obras de nova exposição

Foto: João Filho Tavares BRASIL, 06-10-2024 Galeria Leonardo Leal apresenta "A POLITICAR", de Cadeh Juaçaba Endereço: Galeria Leonardo Leal (Rua Visconde de Mauá, 1515) (Foto Joao Filho Tavares O Povo)

A Galeria Leonardo Leal recebe a exposição "A POLITICAR", do artista visual cearense Cadeh Juaçaba. Na nova mostra, Cadeh mergulha nas referências culturais e políticas da música "Tropicália", lançada por Caetano Veloso em 1968, e propõe uma reflexão sobre a intersecção entre a política e a identidade brasileira. A exposição segue em cartaz até janeiro de 2025, com entrada gratuita.

"O título da exposição "A POLITICAR" é uma reorganização das palavras (anagrama) de "Tropicália", canção de Caetano, o que já indica a proposta conceitual da exposição", afirma Cadeh, segundo o artista "vai muito além de um jogo de palavras, pois reflete camadas culturais e políticas do Brasil".

O trabalho de Juaçaba desconstrói a obra do cantor e compositor baiano, um dos marcos do movimento tropicalista, e traz à tona temas de resistência, identidade e pertencimento, enquanto propõe uma nova leitura da cultura brasileira.

"A proposta é criar uma experiência sensorial que permita ao visitante perceber as complexidades do Brasil, onde música, poesia, política e identidade se fundem e muitas vezes se confrontam, revelando um país multifacetado e vibrante", reflete o artista.

Natural de Fortaleza, Cadeh é um dos destaques da atual geração da arte contemporânea no Ceará. Com uma carreira consolidada, Juaçaba é conhecido por suas obras que mesclam referências culturais locais e universais, sempre com uma forte pegada de crítica social e política.

Ao longo de sua trajetória, o artista tem explorado, por meio de diferentes mídias, a identidade brasileira, abordando questões de pertencimento, resistência e a constante reinvenção das nossas narrativas culturais.

"'A POLITICAR' também se conecta diretamente com o público local, oferecendo uma reflexão sobre as raízes culturais e políticas de Fortaleza. A cidade, um caldeirão de influências nordestinas e brasileiras, torna-se o cenário ideal para esse mergulho nas riquezas e contradições da cultura nacional", defende Cadeh.

Para o artista, "essa interação com o público fortalezense é crucial. Fortaleza, com sua diversidade e complexidade, é o lugar perfeito para discutir essas questões". Ele elabora: "A cidade, assim como a arte, é um reflexo das tensões e encontros de nossa história".

Entre as obras expostas, os visitantes poderão encontrar desde composições abstratas que evocam as cores e formas da natureza tropical até instalações imersivas que provocam uma interação direta com o público.

Cada peça oferece uma visão única sobre como o legado do tropicalismo e seus diálogos com a política e a cultura ainda reverberam em nossa sociedade.

Com esta mostra, Cadeh afirma querer provocar no visitante a vontade de se reconectar com as influências culturais brasileiras com um olhar renovado. "A exposição desafia o público a refletir sobre como as diferentes camadas culturais e políticas da nossa sociedade se conectam e se transformam".

Em tempos de polarização política e cultural, o artista aponta: "'A POLITICAR' surge como uma reflexão necessária sobre os caminhos que a arte e a cultura podem seguir para provocar um debate saudável e enriquecedor. A exposição se torna uma plataforma para questionar, provocar e incentivar uma visão crítica sobre o Brasil contemporâneo".

Exposição A Politicar

Quando: visitação até janeiro de 2025; horário de funcionamento: Terça a sábado, das 12 às 20 horas

Onde: Galeria Leonardo Leal - Rua Visconde de Mauá, 1515, no bairro Aldeota

Visitação gratuita

Mais informações: @galerialeonardoleal