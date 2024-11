Crianças de escolas municipais experimentam fotografia analógica em projeto

Foto: Aurelio Alves FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.11.2024: Projeto museus nos bairros, Museu da Fotografia. (Foto: Aurélio Alves/UNESCO)

"Quando eu era pequeno, imaginava meu nome em algum museu como desenhista. Só não sabia que seria como fotógrafo", conta o estudante Enzo Gabriel, de 12 anos. Aluno da Escola Municipal Godofredo de Castro Filho, ele realiza um sonho: ver, em um cantinho de parede, uma imagem fotografada por ele, com seu nome completo embaixo.

Enzo faz parte dos 1.050 alunos contemplados pelo projeto Museu nos Bairros, realizado pelo Museu da Fotografia de Fortaleza em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME). A iniciativa, criada em 2017, oferece, por meio da capacitação de professores da rede pública, aulas práticas e teóricas sobre a arte fotográfica para alunos de escolas municipais com idades entre 13 e 17 anos.

Durante os módulos, os jovens têm a oportunidade de aprender sobre fotografia analógica, revelação de filmes negativos, fotografia digital e técnica da pinhole - um experimento de fotografia analógica realizado com uma lata de leite em pó -, que resultou nas 300 fotos expostas no museu.

A execução do Museu nos Bairros ocorre em três fases: primeiro, a capacitação dos professores, com uma formação que dura cerca de três meses; em seguida, os educadores levam esses conhecimentos para a sala de aula, acompanhados pela equipe pedagógica do museu; e, por fim, a culminância acontece na abertura da exposição, quando as crianças visitam o museu e veem suas fotografias pinhole expostas nas paredes.

Novo olhar na fotografia

Para Enzo Gabriel, morador do Cais do Porto, o projeto trouxe um novo olhar sobre o que ele antes entendia como seu mundo. Entre seus devaneios fotográficos, o que mais gostou de registrar foram as árvores, especificamente as cerejeiras, por causa dos frutos.

"A câmera pinhole precisa da força da luz do sol. Suas fotos são em preto e branco, o que é muito diferente das fotos do celular, que tem uma 'câmera normal' e as cores que vemos no dia a dia", afirma Enzo ao explicar a diferença da fotografia analógica e digital.

O garoto, que sempre gostou de desenhar, descobriu na fotografia uma nova paixão. Além do desejo de continuar fotografando, Enzo não escondeu a alegria de se reconhecer em um museu. Ao percorrer os olhos por tantas obras e encontrar a foto que tirou, a fachada de sua escola e as bicicletas que passam ali perto, ele encontrou cenas cotidianas que redefinem a sensação de pertencimento de uma criança.

"Ver essas fotos me fez pensar em como o bairro do Cais do Porto é grande. No final de tudo, a fotografia ajuda a gente a ver as coisas diferentes, sem sair de casa", relata o estudante do sétimo ano.

Fotografia e educação

Para a professora mediadora Iole Godinho, 42, o encantamento atinge seu ápice na visita ao museu, mas vem sendo semeado desde a introdução do termo "fotografia" para as crianças. Graduada em Comunicação Social, a professora já tinha contato com a fotografia desde cedo, mas o conteúdo era como um filme esquecido no armário, em meio à correria das diferentes escolas em que leciona. Ela conta que, durante as formações, revisitou conhecimentos antigos e fez novas conexões sobre a arte da grafia da luz.

Ao ser convidada para participar do projeto, a professora escolheu quais turmas participariam. Optou por duas turmas do sétimo ano da Escola Municipal Godofredo de Castro Filho, por ter trabalhado com os alunos noções de espacialidade e desenho. Como linguagem complementar, o aprendizado da fotografia foi fundamental para dar sentido ao conteúdo já construído.

Oportunamente, o "Museu nos Bairros" conecta-se com o projeto "O Olhar do Educador". Este segundo, criado em 2018, envolve as formações para os professores, das quais Iole participou. Ele foi oficializado como um conjunto de cursos ministrados para professores, com o intuito de aplicar os conhecimentos fotográficos aliados à metodologia definida pela SME.

Ambos os projetos são continuidade da premissa do museu de promover ações educativas que levem a fotografia para fora da estrutura física do equipamento, localizado no coração da Varjota.

Museu nos Bairros

Quando: de terça a domingo, das 12h às 17h

Onde: Museu da Fotografia Fortaleza (rua Frederico Borges, 545 - Varjota)

Gratuito

Mais informações: @museudafotografiafortaleza