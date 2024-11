HORÓSCOPO PERSONARE

ÁRIES

É preciso seguir à risca sua programação e evitar dispersões sociais que afetem no bolso, como sinaliza a tensão lunar com Marte. A criatividade tende a marcar seu desempenho profissional, o que lhe ajuda a conciliar recursos e processos, dada a harmonia Lua-Vênus no eixo finanças-trabalho.

TOURO

Convém neutralizar o drama e se mostrar aberta ao diálogo pacífico, empregando seu carisma e suas habilidades sociais, ambos favorecidos frente à harmonia Lua-Vênus. Lua e Marte tensionados podem apontar estresse no cotidiano profissional, o que dá margem a conflitos de relacionamento.

GÊMEOS

Busque fazer uma avaliação de riscos e atuar com bom senso. Lua e Vênus harmonizam o circuito de crise, podendo lhe fazer desenvolver inteligência emocional diante dos problemas, o que é fundamental para neutralizar a impulsividade e as reações dramáticas suscitadas na tensão lunar com Marte.

CÂNCER

Cuidado para que sua postura aberta não lhe coloque em posição de ser explorada, como alerta a tensão lunar com Marte. Convém evitar badalações. O sentimento de amizade tende a aflorar nas relações, o que ajuda com um convívio harmonioso, dado o encontro Lua-Vênus.

LEÃO

O estresse ameaça o convívio, como sugere a tensão lunar com Marte, por isso busque cultivar equilíbrio emotivo. O encontro Lua-Vênus pode destacar seus talentos criativos na gestão do cotidiano profissional, ajudando-lhe a melhorar processos e a qualidade do trabalho desenvolvido.

VIRGEM

Lua e Vênus em harmonia podem lhe deixar otimista com relação a seus valores e metas de vida, o que lhe leva a atuar com segurança na defesa dos interesses. No entanto, busque considerar o impacto das suas ações no entorno, pois a tensão lunar com Marte afeta a comunicação.

LIBRA

É preciso zelar pelo patrimônio, atuando com cautela frente às dificuldades, em vez de agir tempestivamente. O usufruto da vida privada pode se revelar prazeroso, o que aflora seu lado criativo e o afeto que permeia as relações, como sugere a harmonia Lua-Vênus.

ESCORPIÃO

Mesmo que o entorno se mostre hostil, é preciso fazer valer seu carisma, como sugere a harmonia Lua-Vênus. A Lua na área de relacionamentos se estressa com Marte na casa do trabalho, podendo indicar conflitos de natureza territorial em prejuízo das demandas e do convívio.

SAGITÁRIO

A economia criativa tende a emergir como aliada à gestão do patrimônio e das demandas práticas da rotina, visto que Lua e Vênus se harmonizam no eixo cotidiano-financeiro. No entanto, a agressividade pode aflorar frente aos desafios afete a qualidade da interação, dada a tensão Lua-Marte.

CAPRICÓRNIO

Procure evitar se envolver em situações competitivas ou que pedem gastos não previstos no orçamento, como alerta a tensão lunar com Marte. Convém atuar com cautela. Lua e Vênus em harmonia tendem a aflorar sua jovialidade no trato com as pessoas. Busque favorecer a fruição de atividades sociais.

AQUÁRIO

Busque não se deixar desestabilizar pela pressão do entorno, procurando encarar os problemas com inteligência emotiva e certo bom humor, como aponta a harmonia entre Lua e Vênus. Ambientes competitivos e hostis podem ameaçar o bem-estar cotidiano.

PEIXES

É preciso se mostrar amigável e conciliadora diante de conflitos. Lua e Vênus se harmonizam, podendo sugerir um suporte emocional significativo nas relações, o que é fundamental para lidar com os problemas que lhe tiram da zona de conforto, apontados na tensão lunar com Marte.

o anjo NELCHAEL

Defende dos caluniadores, feitiços, encantamentos, fascinações e das obras dos maus espíritos. Domina na Astronomia, na Matemática, na Geografia, etc.; influi sobre os sábios, eruditos e filósofos; dá persistência e o amor de glória, honra, Poesia e Literatura. O gênio contrário induz à ignorância, ao erro e aos preconceitos. Quem nasce sob esta influência, demonstra muita serenidade e moderação nas palavras.

O SANTO São José Pignatelli

São José Pignatelli, nascido em Saragoça, Espanha, em 1737, foi um jesuíta e santo da Igreja Católica que desempenhou um papel significativo na história da Companhia de Jesus durante um período desafiador. Sua vida foi marcada por uma profunda devoção religiosa e um compromisso inabalável com a causa jesuíta.

São José Pignatelli foi canonizado em 1954 pelo Papa Pio XII, reconhecendo não apenas sua devoção pessoal, mas também seu papel vital na preservação e revitalização da Companhia de Jesus em tempos difíceis. Sua vida é um testemunho da força da fé, perseverança e dedicação à causa religiosa, tornando-o um modelo inspirador para os católicos e jesuítas em todo o mundo.