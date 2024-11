IV Festival Internacional de Máscaras do Cariri ocorre em novembro

Foto: Constance Pinheiro/Divulgação Nova edição do Festival Internacional de Máscaras do Cariri segue até 17/11

Até o dia 17 de novembro, o Cariri cearense será palco da quarta edição do Festival Internacional de Máscaras do Cariri (FIMC). O evento traz como tema "Conexões Transmutáveis", propondo uma reflexão sobre as máscaras como símbolo cultural e artístico, conectando o tradicional aos movimentos culturais contemporâneos.

A programação é aberta ao público e contará com a presença de artistas nacionais e internacionais, que ministrarão oficinas, palestras, exposições artísticas e espetáculos ao longo dos seis dias de festividades.

O evento conta com o apoio do Instituto Mirante, do Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo e da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (Secult Ceará).

Ao longo da semana, o festival apresentará os espetáculos dos palhaços Currulepe, Bambam, Chumbinho e Gentileza, sempre às 16 horas, no Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo (na avenida Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1, no bairro Gizélia Pinheiro, no Crato).

Além disso, o Teatro Sesc Crato (localizado na rua André Cartaxo, 443, no bairro São Miguel) sedia os espetáculos "Ô, Bença!" do Duo Mimexe, "Metamorfose" do Grupo Tapera das Artes e "La Ursula" da Companhia Jornada Brincante nos dia 14, 15 e 16 de novembro, respectivamente, às 20 horas.

No Centro de Artes da Universidade Regional do Cariri (Urca), na avenida Padre Cícero, 1348, em São Miguel, também serão ministradas palestras com artistas nacionais e internacionais, como João Maria André, artista residente em Coimbra, Portugal.

Finalizando a maratona de festividades, no domingo, 17 de novembro, o FIMC terá seu encerramento com a festa "Vem pra Beatos", que será sediada na ONG Beatos (rua Cícero Alves de Souza, 182, no bairro Zacarias Gonçalves). A festa contará com apresentações do Grupo de Quinteto e do coletivo Dextape Emace.

IV Festival Internacional de Máscaras do Cariri

Quando: até 17 de novembro

Onde: Centro Cultural do Araripe (RFFSA), Teatro Sesc Crato, Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo, ONG Beatos e Universidade Regional do Cariri (URCA)

Mais informações: no site FIMC.com.br e Instagram @fimc_cariri

Gratuito