Programe-se: confira agenda cultural desta quinta-feira, 14 de novembro (14/11)

Gladiador 2

Estreia em cinemas de Fortaleza nesta quinta-feira, 14, o filme "Gladiador 2" , dirigido por Ridley Scott. O filme continua a saga épica de poder, intriga e vingança ambientada na Roma Antiga. Anos depois de testemunhar a morte do venerado herói Maximus nas mãos de seu tio, Lucius (Paul Mescal) é forçado a entrar no Coliseu depois que seu lar é conquistado pelos imperadores tirânicos que agora comandam Roma com mão de ferro.

Quando e onde: Ingresso.com





Casa Encantada

Estão abertas as portas da Casa Encantada do Papai Noel. O projeto retorna para sua segunda edição e a atração oferece experiência imersiva que transporta os visitantes para a magia da época festiva. As visitas são guiadas pelos duendes do Papai Noel e o parque conta com presépio encantado e áreas dedicadas a jogos e cinema 3D, com diversão para todas as idades. As entradas estão disponíveis a partir de R$ 50.

Quando: quinta-feira a domingo, das 16h às 21 horas

quinta-feira a domingo, das 16h às 21 horas Onde: Casa Encantada do Papai Noel (rua José Ferreira Pontes, 40 - Papicu)

Casa Encantada do Papai Noel (rua José Ferreira Pontes, 40 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 50; vendas no site





Yuri Marçal

O humorista Yuri Marçal retorna a Fortaleza neste domingo, 17, para a última apresentação do seu terceiro solo de stand-up, intitulado "Me perdi no que eu tava falando". No show, realizado no Teatro RioMar Fortaleza, o comediante mistura crítica social e humor ácido.

Quando: domingo, 17, às 20 horas

domingo, 17, às 20 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 40; vendas no Uhuu





Vintage Culture

O Terminal Marítimo recebe um dos maiores nomes da música eletrônica: Vintage Culture. O DJ e produtor brasileiro retorna a Fortaleza após lançamento do álbum "Promised Land", com apresentações de Meca, Doozie e Roddy Lima.

Quando: sábado, 16,

às 22 horas

Onde: Terminal Marítimo de Fortaleza (av. Vicente

de Castro, 2558-2658 - Cais do Porto)

Quanto: a partir de R$ 220; vendas em Ingresse.com

Caixa Cultural

O espetáculo "A Sbørnia Kontr'Atracka", inspirado na comédia musical "Tangos e Tragédias", será apresentado neste fim de semana na Caixa Cultural Fortaleza. Fazendo uma reciclagem cultural, a montagem reúne canções e histórias sbørnianas com novos elementos.

Quando: sexta-feira, 15, e sábado, 16, às 19 horas; domingo, 17, às 18 horas

sexta-feira, 15, e sábado, 16, às 19 horas; domingo, 17, às 18 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada); vendas na bilheteria





Anelis Assumpção

O Museu da Imagem e do Som (MIS) promove uma programação gratuita como parte do 2° Festival Afrocearensidades. Com participação da cantora Anelis Assumpção, os momentos ocorrem na Praça do MIS no sábado, 16, com debate sobre o Museu Itamar Assumpção, e no domingo, 17, com o show "Pitada de Sal".

Quando: sábado, 16, às 18 horas, e domingo, 17, às 18h30min

sábado, 16, às 18 horas, e domingo, 17, às 18h30min Onde: Praça do MIS (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Praça do MIS (av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito





Musical

A escola de Teatro Encenna apresenta "O Corcunda de Notre Dame - O Musical" no Theatro Via Sul neste domingo, 17. O espetáculo tem direção geral de Aurélio Barros e é inspirado em uma das obras mais famosas de Victor Hugo. A obra narra a história do amor altruísta de Quasimodo, deficiente sineiro da catedral de Notre Dame, pela cigana Esmeralda.

Quando: domingo, 17, às 16h e às 19 horas

domingo, 17, às 16h e às 19 horas Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 40; vendas no site Uhuu