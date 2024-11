Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 09-11-2024: Abertura do Cine Ceará (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Se encerra nesta sexta-feira, 15, o 34º Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema. A cerimônia, prevista para começar às 19 horas, terá homenagem ao ator cearense Gero Camilo, premiação dos vencedores das mostras competitivas e exibição especial de "Baby", filme de Marcelo Caetano sobre um jovem de 18 anos que sai de um centro de detenção

juvenil e se vê perdido nas ruas de São Paulo.

Quando: sexta-feira, 15,

às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz

(R. Major Facundo, 500 - Centro)

Gratuito

Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Alemã de Cria

A humorista alemã Lea Maria chega a Fortaleza nesta sexta-feira, 15, para apresentar seu show "Alemã de Cria", onde ela conta como é a sua experiência no Brasil sendo estrangeira. A comediante conversa com o público sobre o seu choque cultural e vivência de perrengues do dia a dia, incluindo suas primeiras impressões e a vida de solteira no país.

Quando: sexta-feira, 15,

às 20 horas

Onde: Teatro Brasil Tropical (Av. da Abolição, 2323 - Meireles)

Quanto: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira), vendas pelo Sympla.com.br

Mais informações: @teatrobrasiltropical

Tertúlia do Floresta

O Floresta Bar realiza mais uma edição da sua festa Tertúlia nesta sexta-feira, 15, com canções que marcaram as décadas de 1960, 1970, 1980 e 1990. O evento, que destaca ritmos como a Soul Music, Jovem Guarda e retrô brasileira, tem programação musical composta por DJ Estácio Facó, Mister Bamba, Darson Queiroz e Os Transacionais.

Quando: sexta-feira, 15, a partir das 18 horas

Onde: Floresta Bar (Avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)

Quanto: R$ 30, vendas antecipadas pelo Sympla

Mais informações: @floresta_bar

Thiago Ventura

Thiago Ventura apresenta nesta sexta-feira, 15, show solo no Theatro Via Sul. Espetáculo traz um alívio cômico sobre situações da realidade.

Quando: sexta-feira, 15, às 20h e às 22h30min

Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335)

Quanto: a partir de R$ 60 - assinantes do OP possuem desconto de 40% no ingresso inteira na bilheteria e no site Uhuul.com com o cupom OPOVO40

Cor e Samba

Nesta sexta-feira, 15, acontece mais um evento da Pincelê em Fortaleza, que promove a pintura sobre telas como forma de relaxar e extravasar a criatividade. O novo encontro chama-se "Cor & Samba: Pinceladas & Boteco" e acontece em ambiente aberto, no Casa Nupê, com caipirinhas e petiscos liberados para acompanhar o processo artístico.

Quando: sexta-feira, 15, às 16 horas

Onde: Casa Nupê (Rua Doutor Gilberto Studart, 753 - Cocó)/ Quanto: a partir de R$ 195, vendas pelo Sympla