Complexo de sa bo res

Foto: Trevi Cunina/Reprodução Instagram/@trevicucina Complexo Verde Mall recebe novos restaurantes: B.O.T.H e Trevi Cucina

O complexo Verde Mall, localizado na Av. Engenheiro Santana Jr, bairro Cocó, recebeu no mês de outubro três novos restaurantes: B.O.T.H., Trevi Cucina e Garden. Os espaços, interligados pela cozinha, trazem novas experiências gastronômicas com o objetivo de contribuir com o rico cenário culinário da capital cearense.

Back Of The House, o B.O.T.H., leva em seu título a expressão utilizada nos restaurantes americanos, fazendo referência à retaguarda do estabelecimento, a parte onde estão os membros da equipe, onde toda a produção acontece. Dedicado a cortes de carnes nobres, tendo a renomada no agronegócio brasileiro, Carapreta, como principal fornecedor e parceiro, o restaurante conta, ainda, com um espaço dentro de sua adega, onde os clientes poderão vivenciar a "experiência adega", menu servido em quatro passos, cada um deles harmonizado com rótulos exclusivos da casa.

"A proposta do B.O.T.H. é fazer a melhor experiência 'steak house' de Fortaleza e por um motivo simples: buscamos o fornecedor que nos entregue o melhor, que nos entregue padronização e qualidade de altíssima referência o ano inteiro. Queremos conferir uma experiência única de sabores e aromas. Estamos muito animados em apresentar um cardápio que não só respeita a qualidade dos produtos, mas também harmoniza perfeitamente com uma seleção de vinhos incríveis", comenta Aydano Ribeiro, empresário responsável pelos empreendimentos.

A "experiência adega" do restaurante funciona da seguinte maneira: no primeiro passo, o cliente poderá saborear de uma burrata, queijo mussarela recheado com massa fresca e creme de leite fermentado, ao pesto com mini focaccia, tomate cereja defumado, rúcula e flocos de azeitonas taggiasca, harmonizado com Leonardo da Vinci Pinot Grigio, servido em uma taça de 60ml.

Já no segundo passo, a opção é Pappardelle Al Ragu di' Anatra, Pappardelle al ragu de pato no seu próprio demi glacê, harmonizado com Pilatos Malbec/Cabernet Sauvignon em uma taça da mesma medida.

Enquanto no terceiro é servido o Chorizo, corte argentino extraído da parte mais nobre do contrafilé guarnecido com Risoto de Funghi, harmonizado com Barrabás Cabernet Franc em uma taça de 60ml. Para finalizar, mini gateau, chocolate com farofa de pistache e sorvete de cream cheese, harmonizado com Dom José Ruby servido em uma taça da mesma medida. Vale ressaltar que os passos um e dois são rótulos de importação própria do restaurante.

No menu, o B.O.T.H apresenta nas entradas opções como Carpaccio ao Dijon, com fios de azeite de manjericão defumado, pétalas de parmesão e alcaparras e Costelinha Suína, com demi glacê com fios de cebolete na brasa. Na sobremesa, os clientes terão entre as opções o famoso Pudim de Leite, com terra de paçoquita defumada e calda vermelha e a Torta Branca em Mel de Framboesa, com farinha negra e banana defumada.

Já o Trevi Cucina chega com outra perspectiva e experiência gastronômica: a tradicional culinária italiana. O restaurante apresenta um cardápio clássico, mas ao mesmo tempo contemporâneo, pensado para encantar os amantes da gastronomia. O chef cearense Gilvan Lopes, que carrega em sua bagagem profissional passagens por cozinhas nacionais e internacionais, assina o cardápio, além de dedicar-se a treinar profissionais de outras casas, visando formar uma nova geração de chefs na região.

"Queremos oferecer uma verdadeira experiência italiana, onde cada prato é uma celebração de sabores e tradições. Nosso objetivo é criar uma atmosfera que combine sofisticação com aconchego, perfeito para momentos especiais", afirmou Gilvan.

No cardápio, Trevi Cucina traz opções como Palette Di Agnello, paleta de cordeiro assada servida com tagliolini na manteiga de sálvia e o Robalo Al Limone, servido com risotto de Grana Padano. Para a sobremesa, Torta Cremosa Al Cioccolato , com sorvete de baunilha e crocante de avelã e o Petit Gateau Siciliano, com sorvete de parmesão e farofa de pistache são uma das propostas do ambiente.

Para quem adora um bom drink acompanhando a refeição, Elizeu de Carvalho, sommelier chancelado Wine & Spirit Education Trust (W.S.E.T), curadoria que oferece educação e qualificação para profissionais e entusiastas do mundo do vinho, e juiz de vinho (I.W.T.O) assina a carta de vinhos dos dois restaurantes.

"Nossos clientes, inclusive, terão a oportunidade de degustar os melhores rótulos nacionais e internacionais servidos em taça, vivendo experiências distintas em um mesmo almoço ou jantar", ressalta Elizeu.

O Garden, espaço de convivência geral, é o local perfeito para quem busca celebrar ou apenas tomar uns drinks e saborear quitutes, como hambúrgueres, ao lado de familiares ou amigos.

Ambiente ao ar livre, o restaurante traz um happy hour das 17h às 23h, além de quinta-feira a sábado um DJ para animar os clientes ao som de remixs contemporâneos.

"É ideal para encontrar amigos, aproveitar o final de tarde em uma praça ampla, arborizada e segura. Um ambiente bem bacana, nossa cereja do bolo", define Aydano Ribeiro.

B.O.T.H, Trevi Cucina e Garden

Onde: Av. Engenheiro Santana Jr., 2977, bairro Cocó

Quando: de segunda a quinta-feira, das 11h às 15h, e das 17h às 23h. De sexta-feira a domingo, das 11h30min às 23h

Carpaccio de Salmone

Carpaccio de Salmone, com bouquet de folhas, tomate cereja, graos de mostarda e flor de sal, ao siciliano

Quanto: R$ 56,00

Mellanzane

Mellanzane, ao pomodoro, com manjericão, mussarela de búfala e parmesão

Quanto: R$ 42,00

Ravioli Al Limone

Ravioli Al Limone, ao sugo com ricota de búfala e siciliano

Quanto: R$72,00

Nero de Payra

Nero de Payra, aspargos frescos e shitake, ao

gel balsâmico

Quanto: R$ 86

Mignon Parma

Mignon Parma, mignon parma, servido com tagliolini na manteiga de sálvia

Quanto: R$ 95

Mignon

Mignon, mignon em gorgonzola doce, servido com folhado de batata e areia de grana padano

Quanto: R$ 95

Badejo

Badejo, badejo no glacê verde de aspargos, ser vido com risotto de cogumelos, em fios de azeite de tangerina

Quanto: R$ 110

Bauletti di Aragosta

Bauletti di Aragosta, lagosta, stracciatella, cogumelos e molho vermelho

Quanto: R$ 92

Soda italiana de maracujá

Soda italiana de maracujá, cordial de maracuja, limão Taiti e água com gás

Quanto: R$ 18

Whisky sour

Whisky sour, whisky scotch, limão siciliano, açúcar e clara de ovo

Valor: R$32,00

Soda de maçã verde

Soda de maçã verde, xarope de maçã verde, limão taiti e água com gás

Quanto: R$ 18