horóscopo personare

ÁRIES

Tente evitar remoer as dificuldades e adotar uma postura objetiva, o que é fundamental para resgatar o equilíbrio. A tensão entre Lua, Saturno e Mercúrio tende a dar vazão a conflitos existenciais que comprometem o discurso e sua tomada de posição perante às responsabilidades e à própria vida.

TOURO

Incompatibilidades nas relações interpessoais tendem a marcar seu dia, deixando-o emocionalmente desgastante, como sugere a tensão envolvendo Lua, Saturno e Mercúrio. Evite enfrentamentos e procure se dedicar a atividades introspectivas que lhe ajudem a tirar a pressão do convívio forçado.

GÊMEOS

Lua, Saturno e Mercúrio tensionados demandam uma postura ponderada e diplomática no meio profissional, de modo a evitar conflitos hierárquicos que podem abalar sua reputação e as parcerias em curso. Ainda que seus interesses destoem da maioria, demonstre ética solidária.

CÂNCER

Os encontros tensos entre Lua, Saturno e Mercúrio evidenciam preocupações que afetam sua serenidade e minam sua qualidade de vida. Procure cessar com as especulações e adotar uma postura imparcial e prática frente às demandas, além de zelar por um cotidiano estruturado que lhe dê estabilidade.

LEÃO

Os interesses que permeiam a coletividade tendem a contrastar neste momento de tensão entre Lua, Saturno e Mercúrio, tornando as atividades em grupo estressantes. Evite se manifestar abertamente acerca das questões que lhe incomodam, posicionando-se de modo diplomático e discreto.

VIRGEM

As responsabilidades se revelam mentalmente complexas e estressantes neste momento de tensão entre Lua, Saturno e Mercúrio, o que requer maior capacidade de articulação interpessoal para que as demandas sejam devidamente compartilhadas. Não se deixe levar por uma postura centralizadora.

LIBRA

Conflitos ideológicos podem desestabilizar o ambiente familiar e profissional, de modo que convém exercitar a diplomacia. Esse cenário afeta a objetividade em prejuízo dos acordos e da qualidade do trabalho, por isso exercite a razão e a praticidade.

ESCORPIÃO

A tensão entre Lua, Saturno e Mercúrio alerta quanto à falta de objetividade e sensatez na gestão de responsabilidades e prazeres, o que pode afetar a vida financeira. Convém definir prioridades e resistir às tentações para preservar a saúde do seu bolso. A organização é o primeiro passo desse percurso.

SAGITÁRIO

As demandas cotidianas pedem objetividade e capacidade organizativa, além de diplomacia na negociação das responsabilidades com o entorno imediato, devido à tensão entre Lua, Saturno e Mercúrio. Não se deixe levar pela intolerância e procure empregar o senso crítico de modo construtivo.

CAPRICÓRNIO

Os relacionamentos desenvolvidos no cotidiano são desafiados pela falta de consenso acerca das prioridades e dos caminhos a seguir na gestão dos desafios, dada a tensão entre Lua, Saturno e Mercúrio. É preciso resgatar o diálogo, mas sem forçar a barra, empregando as palavras com sabedoria.

AQUÁRIO

Lua, Saturno e Mercúrio tensionados entre si evidenciam a importância de filtrar os contatos sociais e estabelecer limites para os gastos financeiros direcionados ao lazer, além de evitar misturar negócios e amizades. Antes de dar um passo importante, avalie o grau de comprometimento das pessoas.

PEIXES

Compromissos profissionais mentalmente desgastantes lhe aguardam nessa fase, marcada por Lua, Mercúrio e Saturno tensionados. Procure administrar seu tempo com base em prioridades e sem menosprezar questões pessoais que demandem atenção. Tenha senso de conveniência.