Jornada instigante e envolvente de "Horizon Zero Dawn"

Foto: reprodução/Playstation Playstation lança "Horizon Zero Dawn Remastered"

"Horizon Zero Dawn", exclusivo de PlayStation, lançado originalmente em 2017 pela Guerrilla Games, é um título que já possuía um visual impressionante, controles intuitivos e uma narrativa diferente e envolvente. Na sua versão remasterizada, o jogo não apenas ganha uma nova estética gráfica, mas também uma variedade de aprimoramentos técnicos que buscam intensificar ainda mais a experiência do usuário com um dos melhores jogos de mundo aberto das gerações passadas e presente.

Visualmente, "Horizon Zero Dawn Remastered" é um espetáculo à parte. O trabalho de remasterização feito em parceria com a Nixxes Software elevou significativamente a qualidade gráfica, exibindo texturas mais ricas, iluminação aprimorada e modelos de personagens refeitos que se equiparam quase ao nível de detalhe visto em "Horizon Forbidden West", título mais recente da franquia.

As mudanças são especialmente notáveis nos modelos de Aloy e nos robôs dinossauros, que exibem um acabamento quase cinematográfico. Essa melhora visual não apenas mantém o jogador engajado, mas também amplia a imersão em um mundo já cativante.

A jogabilidade em "Horizon Zero Dawn Remastered" permanece consistente com a versão original, mas com adições bem-vindas, como suporte completo ao controle DualSense do PS5. A resposta háptica e os gatilhos adaptativos proporcionam uma sensação mais palpável e envolvente ao usar o arco de Aloy, por exemplo. As configurações de controle são flexíveis, permitindo ajustes que podem melhorar significativamente a experiência de jogo, especialmente para aqueles que buscam uma experiência mais acessível ou desafiadora.

Os elementos sonoros do jogo também foram claramente aprimorados. A nova mixagem de áudio utiliza de forma eficaz o suporte a áudio 3D, oferecendo uma experiência mais rica e envolvente. Sons ambientais, como o vento nas folhas e os passos metálicos dos robôs, são mais nítidos e contribuem para a construção de um mundo convincente e realista.

No entanto, é importante destacar que, apesar de incrível, nem todo mundo conseguirá sentir a diferença dos novos elementos sonoros, já que o áudio 3D e outros avanços trazidos nesta versão remasterizada do jogo exigirão também uma aparelhagem de som mais sofisticada.

Com relação à sua história, o enredo de "Horizon Zero Dawn" continua o mesmo, explorando temas de tecnologia, natureza e humanidade através dos olhos da protagonista Aloy. A trama flui bem, com diálogos e desenvolvimento de personagem que são reforçados pelas novas cenas de captura de movimento, oferecendo interações mais naturais e expressivas. Esta abordagem consegue manter a narrativa tão envolvente quanto em jogos renomados do mesmo gênero, como a série "The Witcher".

Comparando a versão original com a remasterizada, é fácil perceber as evoluções substanciais que justificam a atualização para novos jogadores ou mesmo para veteranos que queiram experienciar novamente um título lançado a 7 anos atrás. A inclusão do DLC "The Frozen Wilds" agrega ainda mais conteúdo e beleza ao pacote, fazendo desta remasterização uma verdadeira renovação do primeiro título da franquia Horizon.

Embora a remasterização seja em grande parte um sucesso, alguns elementos do jogo original, como a animação facial em certos diálogos, ainda deixam a desejar. Este aspecto poderia ter recebido mais atenção, dado o avanço das tecnologias de captura de movimento desde o lançamento original. Ademais, os tempos de carregamento, apesar de melhorados, ainda são perceptíveis e podem quebrar um pouco o ritmo da experiência.

"Horizon Zero Dawn Remastered" prova ser uma atualização valiosa para a biblioteca de qualquer amante de videogames, proporcionando uma experiência visualmente deslumbrante e tecnicamente refinada que honra e expande o legado do jogo original.