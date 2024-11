Maria Bethânia e Caetano em Fortaleza: quais são as curiosidades do show?

Foto: Fernando Young/Divulgação Show de Caetano Veloso e Maria Bethânia em Fortaleza acontece no dia 16 de novembro de 2024

Fortaleza recebe neste sábado, 16, o aguardado show da turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia na Arena Castelão. Movimentando o País desde o anúncio em março, as apresentações já percorreram capitais brasileiras como Belo Horizonte, Curitiba e Belém.

Os artistas arrastam uma multidão de fãs, não surpreende que o evento ganhará um álbum exclusivo e um documentário que narrará a trajetória dos meses em que os irmãos estarão na estrada. A notoriedade da turnê também levou a indicação no Prêmio Multishow 2024, na categoria "Show do Ano".

Do anúncio do show, passando pelo início da turnê com no Rio de Janeiro, e chegando até o evento na capital cearense, alguns pontos marcaram a turnê "Caetano e Bethânia". Confira os destaques do Vida&Arte:





46 anos

A primeira vez que Caetano Veloso e Maria Bethânia se reuniram para cantar como uma dupla em uma série de shows foi há 46 anos. A turnê anunciada está para além de apenas apresentações dos irmãos em um palco.

Com um setlist diversificado, que homenageia Gal Costa e traz músicas de gerações mais recentes, a plateia do show assiste a um reencontro de dois grandes nomes da música brasileira. Como um cometa que cruza os céus em determinado espaço de tempo.

Ingressos esgotaram

Talvez a reunião dos irmãos em turnê tenha impactado antes mesmo do primeiro show. Durante a abertura das vendas dos ingressos das primeiras datas, duas cidades tiveram as entradas esgotadas em menos de uma hora: São Paulo e Rio de Janeiro.

A questão foi relatada por fãs que estavam na fila para realizar a compra. Segundo eles, os ingressos acabaram às 10 horas.

Mas aqueles que não conseguiram comprar naquele momento, tiveram outra oportunidade, já que novas datas foram anunciadas depois.

Iza na setlist

A setlist é um deleite para os fãs do espetáculo de Caetano e Bethânia, com sucessos da MPB e de gerações atuais. Uma das músicas que surpreenderam a plateia no show de abertura foi "Fé", da cantora Iza.

A música foi lançada em 2022 e tem presença nos shows de sua intérprete oficial, que canta sobre enfrentar com fé batalhas cotidianas. A inclusão na turnê foi uma surpresa, mas foi abraçada pela plateia, que acompanhou os irmãos na canção.

No Instagram, Iza se mostrou emocionada com a homenagem. Compartilhando um vídeo deles cantando: "Nenhuma palavra seria suficiente para agradecer, mas eu vou tentar…", escreveu na legenda da publicação. Naquele momento, Iza enfrentava a descoberta da traição do companheiro.

Homenagem a Gal Costa

Caetano e Bethânia homenageiam Gal Costa (1945 - 2022), cantando músicas da cantora nas apresentações. Em Brasília, a escolhida foi "Flor do Cerrado", gravada por Gal em 1974.

"Mas da próxima vez que eu for a Brasília / Eu trago uma flor do cerrado pra você", entoa um trecho da canção. A escolha também não é por acaso, na data em que se apresentaram na Capital Federal, 9 de novembro, se completava dois anos da morte de Gal.

Passagem pelo Ceará

O show vem sendo assunto nas semanas que o antecederam. Um dos motivos era o choque da data com jogos dos dois maiores times da Cidade: Fortaleza e Ceará.

O do Ceará, por exemplo, coincidia com a data e precisou ser adiado para a segunda-feira, 18 de novembro. O secretário de Esportes do Estado, Rogério Pires, garantiu ao Esportes O POVO que será usada uma nova tecnologia para preservação do gramado para o jogo.

Homenagem a Bethânia

Não poderia ficar de fora dessa lista o evento que aconteceu com Maria Bethânia nessa sexta-feira, 15, onde a cantora recebeu o título de Dourtora Honoris Causa da Universidade Federal do Ceará (UFC).

A cerimônia, que ocorreu na Concha Acústica da UFC, foi gratuita e contou com apresentações culturais e a presença da artista. A baiana por sua contribuição à cultura e música brasileira.

"Caetano e Bethânia Tour"

Quando: sábado, 16, a partir das 18 horas

Onde: Arena Castelão (av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)

Quanto: a partir de R$ 145; vendas no Ticketmaster