Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 16 de novembro (16/11)

Foto: Sueli Seixas/Divulgação O Cinema do Dragão exibe neste sábado, 16, o filme "Longe do Paraíso", dirigido por Orlando Senna

O Cinema do Dragão exibe neste sábado, 16, o filme "Longe do Paraíso", dirigido por Orlando Senna. O pistoleiro Kim, que tem medo de morrer, comete um erro grave e será executado pela organização criminosa para a qual trabalha. A organização decide encomendar-lhe outro serviço. Se o fizer bem feito escapará do castigo: a execução da líder camponesa Bel, sua irmã. Kim se vê diante de um trágico dilema: matar a única pessoa que ele realmente ama ou ser morto pela organização criminosa.

Quando: sábado, 16, às 15h40min

sábado, 16, às 15h40min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas em Ingresso.com e na bilheteria





Bee Gees

O Theatro Via Sul recebe neste sábado, 16, o espetáculo "Bee Gees Alive", tributo à banda de pop anglo-australiana Bee Gees. A apresentação reproduz fielmente a banda dos irmãos Gibb, com performances de interpretação que proporcionam ao público imersão no universo musical do grupo. São executados clássicos como "Massachusetts", "Stayin´Alive", "How Deep Is Your Love", "Lonely Days" e outros sucessos.

Quando: sábado, 16, às 21 horas

sábado, 16, às 21 horas Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 100; vendas no Uhuu





O Patinho Feio

A Cia Cearense de Molecagem apresenta no Teatro da Praia neste fim de samana o espetáculo "O Patinho Feio". A obra apresenta, a partir do humor, a jornada de um patinho que se sente diferente. Com personagens carismáticos e muita irreverência, a peça conduz o público por temas como autoconhecimento, aceitação e empatia, tocando a todos que já se sentiram deslocados em algum momento.

Quando: sábado, 16, e domingo, 17, às 17 horas

sábado, 16, e domingo, 17, às 17 horas Onde: Teatro da Praia (av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema)

Teatro da Praia (av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); vendas no Sympla





The Bar

O The Bar Pub é palco neste sábado, 16, de noite dedicada ao rock. A partir das 21 horas, a banda Sliver faz tributo ao Nirvana com o melhor do grupo, incluindo sucessos como "Smells Like Teen Spirit" e "Come as You Are". Na sequência, às 23h30min, é a vez da banda Redzone tocar as faixas mais conhecidas do Red Hot Chili Peppers, a exemplo de "Californication", "By The Way", "Otherside" e "Can't Stop".

Quando: sábado, 16, a partir das 21 horas

sábado, 16, a partir das 21 horas Onde: The Bar Pub (av. Lineu Machado, 1514 - João XXIII)

The Bar Pub (av. Lineu Machado, 1514 - João XXIII) Quanto: R$ 15