The Masked Singer: conheça os bastidores da 5ª temporada

Foto: Maurício Fidalgo/GLOBO Bastidores da gravação de The Masked Singer

Historicamente, a televisão brasileira é responsável por influenciar comportamentos e manifestações culturais na população. Desde 2001, com "Casa dos Artistas", no SBT, o Brasil reúne grande audiência nas telas durante programas de competição. É nesse cenário que a Rede Globo, referência em importação de realitys, trouxe o The Masked Singer para o Brasil.

O programa, originalmente criado nos Estados Unidos pelo canal Fox em 2019, chegou ao País em 2021, adaptado para a cultura brasileira. Nele, competem artistas, esportistas, jornalistas e celebridades gerais por meio do canto, com o diferencial de estarem sempre fantasiados com megaestruturas. Além de acompanhar o vencedor vocal da competição, o público assiste quem é a personalidade mascarada eliminada em cada semana.

Em 2025, o programa estreia a 5ª edição, apresentada por Eliana, recém-chegada na emissora. O júri é composto pelos estreantes Belo e Tony Ramos, pelas veteranas Tatá Werneck e Sabrina Sato, e por um artista convidado a cada semana. Juntos, o grupo forma um "match perfeito", que reúne humor, experiência, cultura pop e brasilidade.

A convite da Rede Globo, o Vida&Arte foi ao estúdio do The Masked Singer, em São Paulo, para conhecer a produção por trás do reality show. Quem guiou a visita foi Tony Ramos, que já acumula 48 anos na emissora em seu currículo e foi especialmente convidado para integrar a nova temporada do programa, comemorativa dos 60 anos televisivos da Globo.

O ator esclarece que existe um protocolo rígido em relação à identidade de cada "boneco" que se apresenta no reality, o que inclui camarins separados, entradas secretas para o palco e contrato de confidencialidade para os funcionários que têm contato com os participantes antes da caracterização.

"Nós não temos contato com os participantes, ficamos separados deles. Isso é levado muito a sério, assim como o The Masked Singer ao redor do mundo. Quando me convidaram, há mais de 40 dias, eu topei porque já conhecia a mecânica do programa e achei que seria interessante para mim, nesta altura da minha carreira e antes da próxima novela", declara Tony.

O artista continua o tour pelo espaço e mostra estúdios de gravações especiais, camarins dos jurados e sala de figurinos, onde são customizados e organizados mais de 750 roupas para os bailarinos do programa ao longo de uma temporada.

Já no estúdio de gravação do programa, Eliana explica: "Eu estou muito emocionada porque passei uma vida assistindo às novelas e o tema central do The Masked Singer que eu estreio são as teledramaturgias icónicas que fizeram parte das nossas vidas. A gente vai revisitar os temas musicais e momentos incríveis dessas novelas com os personagens aqui. O mais encantador é que, quando eu assistia, não tinha noção, mas a gente se encanta mesmo pelo esforço de cada um que pisa nesse palco".

The Masked Singer homenageia novelas brasileiras

É após esse discurso que o boneco do personagem Vlad, da novela "Vamp", sobe ao palco e revela ser um dos participantes da próxima edição. Além dele, durante o tour, conhecemos as fantasias dos personagens Carminha ("Avenida Brasil"), Odete Roitman ("Vale Tudo"), Ruth e Raquel ("Mulheres de Areia"), Sol ("Vai na Fé), Foguinho ("Cobras e Lagartos") e Nazaré Tedesco ("Senhora do Destino") e Tieta (novela homônima).

Todas as cabeças desses personagens possuem recursos tecnológicos que auxiliam para que os movimentos e expressões dos bonecos se assemelhem com um corpo humano. O figurino que acompanha a caracterização também é reproduzido do modelo originalmente usado em suas respectivas novelas.

Em palco, os jurados e Eliana interagem como velhos amigos e brincam entre si durante a coletiva realizada na última quarta, 13. Fica evidente como cada um representa um olhar diferente para a avaliação: enquanto Belo é júri técnico, Tatá é o ponto de humor e brinca sobre as situações no palco; já Sabrina, fica atenta às performances e alegra a "turma" com sua personalidade expansiva; por fim, Tony representa a experiência e faz palpites sobre os mascarados com precisão.

"Tudo que move a arte eu gosto de estar inserido. É um grande desafio para mim, este é o meu primeiro programa como jurado e eu estou muito feliz em fazer parte dessa história. É o meu universo falar de música, é divertido e é um privilégio", expressa Belo, que celebra o momento da carreira com estreia nos cinemas, em "Caindo na Real".

Já Tatá Werneck brinca sobre sua personagem Valdirene, da novela "Amor à Vida", que foi inspirada em Inês Brasil: "Ela não ganharia o The Masked Singer, mas faria uma presença. Ela acrescenta ainda que a personalidade que escolheria para se caracterizar numa possível participação como competidor seria Sassá Mutema, de "O Salvador da Pátria".

A nova edição do reality está prevista para estrear em janeiro de 2025.

*Jornalista viajou a convite da Rede Globo