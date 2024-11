Confira a programação cultural deste domingo, 17

Foto: Ian Rassari/Divulgação "O Torto Andar do Outro", da Cia Pão Doce

A cia Pão Doce, do Rio Grande do Norte, apresenta no Theatro José de Alencar o espetáculo "O Torto Andar do Outro". A peça conta a história de uma criança perseguida pela corte ao nascer andando para frente em uma cidade onde todos andam para o lado. O espetáculo destaca reflexões sobre marginalizações, corrupção, preconceito e violência.

Quando: domingo, 17, às 17 horas

Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Gratuito





Cultura Pop

Estreia neste domingo, 17, o programa "Cultura Pop - Conexão Geek na BECE", em evento que promove inclusão na cultura geek. Nesta primeira edição, o equipamento recebe o influenciador Jefferson Ferreira, que propõe diálogo sobre a representatividade racial e a importância da inclusão nas narrativas.

Quando: domingo, 17, às 14 horas

Onde: Biblioteca Estadual do Ceará (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Gratuito





Cosplay Fest

Neste domingo, 17, acontece mais uma edição do Cosplay Fest no RioMar Kennedy, com programações da cultura geek para todas as idades. Durante a tarde, haverá atividades e jogos freeplay. O concurso é dividido em quatro categorias: "Ultimate Cosplay", "Prime Cosplay", "CosKids" e "CosCloset".

Quando: domingo, 17, a partir das 14 horas

Onde: RioMar Kennedy (av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

Gratuito

As Damas da Bossa

As artistas paulistas Claudette Soares e Alaíde Costa apresentam neste domingo, 17, o show "As Damas da Bossa", em que celebram 70 anos de amizade e 65 anos fazendo bossa nova. Neste projeto, as duas fazem uma antologia da bossa nova de modos diferentes.

Quando: domingo, 17, às 18 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira), vendas pelo Sympla





CINE DEBATE

A Pinacoteca do Ceará realiza a exibição do documentário "A Senhora das Flechas". A obra é uma cinebiografia sobre a fotógrafa e artista Claudia Andujar, que viajou pela floresta amazônica brasileira e as grandes cidades do País usando uma câmera fotográfica para se comunicar.

Quando: domingo, 17, às 11 horas

Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Gratuito