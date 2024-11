Foto: Freddy Costa/Divulgação Começa nesta segunda-feira, 18, um dos mais tradicionais festivais de palhaçaria do Ceará: o Festival Vaia

Começa nesta segunda-feira, 18, um dos mais tradicionais festivais de palhaçaria do Ceará: o Festival Vaia. O evento chega com programação repleta de atrações. Há números de palhaçaria com grupos circenses, oficinas, apresentações teatrais e rodas de conversa inspiradas na famosa "vaia ao sol", quando um grupo de pessoas realizou o ato simbólico em plena Praça do Ferreira, em 1942, após o sol aparecer entre nuvens interrompendo a chuva.

Quando: segunda-feira, 18, a sábado, 23

Onde: Fortaleza e Aquiraz

Programação completa:

Pirata Bar

Acontece nesta segunda-feira, 18, mais uma edição da "Segunda-feira Mais Louca do Mundo", tradicional evento promovido pelo Pirata Bar. A programação começa às 19 horas, com recepção do Trio Tapioca. Às 19h30min, os Piratas do Forró dominam o palco e também há aulão de forró. A quadrilha junina Zé Testinha se apresenta às 22h30min. Uma hora depois, a Banda do Pirata toca diversos ritmos, como forró, axé, pop rock, carimbó e samba.

Quando: segunda-feira, 18, às 19 horas

Onde: Pirata Bar (R. dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Quanto: a partir de R$ 55; vendas em pirata.com.br





Operação de Natal

Quer entrar no clima natalino? Protagonizado por Dwayne Johnson, J.K. Simmons e Chris Evans, o filme "Operação de Natal" é exibido em cinemas de Fortaleza. Na trama, um vilão sequestra o Papai Noel do Polo Norte e um agente E.L.F. (Extremamente Grande e Formidável) une forças com o rastreador mais habilidoso do mundo para encontrá-lo e salvar o Natal.

Quando e onde: Ingresso.com





Pássaro Branco

Está em exibição em cinemas de Fortaleza o filme "Pássaro Branco - Uma História de Extraordinário". Julian é um menino que tenta se reencontrar desde que foi expulso da escola pelo tratamento com Auggie Pullman, de "Extraordinário". Para transformar sua vida, a avó de Julian conta sua própria história de coragem durante sua juventude na França ocupada pela Segunda Guerra Mundial, onde um menino a protege de um perigo mortal. Eles encontram o primeiro amor em um mundo mágico e deslumbrante, criado pela imaginação deles, enquanto a mãe se arrisca para mantê-los seguros.

Quando e onde: Ingresso.com





Tac Parque

Foi inaugurado no shopping RioMar Fortaleza o Tac Parque, espaço temático com quase mil metros quadrados. De brincadeiras de correr à concentração de pintar, da amarelinha aos jogos digitais, o parque faz alusão à turma dos Tac Tacs, que soma mais de 25 milhões de visualizações no YouTube. A atração inclui piscina de bolinhas, circuito inflável, espaço com cozinha experimental, bambolês, jogos interativos e mais.

Quando: segunda-feira a sábado, das 10h às 22 horas; domingos e feriados, das 13h às 21 horas

Onde: Piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 50