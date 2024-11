Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 18 de julho

ÁRIES

O céu da semana destaca a importância de moderar o ritmo e fazer ajustes no dia a dia. A influência do Sol na casa espiritual amplia seus horizontes e lhe conecta com suas vocações, enquanto Plutão na área de amizades promove transformação social.

TOURO

O céu da semana evidencia uma fase de revisões e ajustes nos interesses que permeiam a coletividade. Valorize a introspecção e busque autoaprimoramento frente aos desafios, pois o Sol ingressa no setor íntimo e Plutão na casa do trabalho.

GÊMEOS

O céu da semana oportuniza o aperfeiçoamento dos aspectos práticos do cotidiano para melhor estruturar sua vida. Cultive relacionamentos autênticos e alinhados com seus valores, pois Plutão adentra a casa espiritual.

CÂNCER

O céu da semana motiva você a aperfeiçoar a expressão pessoal, fazendo jus à imagem que deseja projetar no mundo, visto a Lua entre seu signo e a área comunicativa, além da sua fase minguante. Busque transformação física e emotiva.

LEÃO

O céu da semana sugere uma fase de autoaprimoramento que lhe permite superar obstáculos e readequar o planejamento orçamentário. O Sol lhe deixa caloroso ao adentrar a casa social, embora Plutão peça seletividade.

VIRGEM

O céu da semana desperta seu lado acolhedor com a entrada do Sol na casa familiar e a Lua entre o setor das amizades e seu signo, fortalecendo o círculo íntimo, que passa por ajustes na fase minguante da Lua. Cenários de mudança pedem uma readequação das rotinas.

LIBRA

O céu da semana lhe confronta com desafios operacionais no cotidiano, o que pode lhe ajudar a rever processos e estruturar mudanças. Seu discurso fica caloroso com o Sol na área comunicativa, embora Plutão já na casa social peça sutileza.

ESCORPIÃO

O céu da semana desperta sua sensibilidade e lhe guia por experiências humanizadas, visto a Lua no eixo espiritual-amizades e sua fase minguante. Recursos são potencializados com o Sol na área material, ajudando-lhe a estruturar o lar em tempos de crise.

SAGITÁRIO

O céu da semana sinaliza fortalecimento pessoal com a entrada do Sol em seu signo, deixando-lhe espontânea, embora Plutão na casa comunicativa peça astúcia. As revisões lhe ajudam a se posicionar em favor das suas ambições.

CAPRICÓRNIO

O céu da semana motiva você a valorizar parcerias comprometidas e éticas, refinando sua postura no trato humano. O Sol ilumina os desafios ao adentrar a área de crise, ao mesmo tempo em que Plutão já no setor financeiro pede economia.

AQUÁRIO

O céu da semana melhora sua percepção acerca das necessidades práticas e emotivas, gerando autoaprimoramento, visto a Lua no eixo cotidiano-íntimo e sua fase minguante. Seja solidária com seus pares e lide com os desafios de modo analítico.

PEIXES

O céu da semana sensibiliza você frente às necessidades que permeiam as parcerias, gerando ajustes importantes, visto a Lua no eixo social-relacionamentos e sua fase minguante. Valorize suas ambições e procure se transformar com os desafios.





o anjo HAHEUIAH

Espírito de graça, misericórdia e perdão; protege contra os animais nocivos, ladrões e assassinos; dá sinceridade, amor da verdade e das ciências exatas. O gênio contrário influi sobre todos seres nocivos; induz os homens a cometer crimes e ações ilícitas.

Quem nasce sob esta influência, mora com a família durante um longo período.

O SANTO São Lucas

São Paulo, na Carta aos Colossenses, define Lucas, - autor do terceiro Evangelho e dos Atos dos Apóstolos, - como "médico amado" (Cl 4,14). Segundo o historiador Eusébio, Lucas nasceu em Antioquia da Síria e era um Gentio: de fato, sempre na Carta aos Colossenses, Paulo fala de seus companheiros e nomeia por primeiro "aqueles que vieram da Circuncisão, isto é, os Judeus, sem incluir Lucas (Cl 4,10-11). Além do mais, em seu Evangelho, Lucas demonstra particular sensibilidade em relação à evangelização dos Gentios. Foi ele quem narrou a parábola do Bom Samaritano; citou o elogio que Jesus fez pela fé da viúva de Sarepta; do Samaritano leproso, o único que voltou para expressar seu agradecimento a Jesus por ter sido curado.