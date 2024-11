Show da Liniker será transmitido no Multishow; saiba como assistir

Foto: Rony Hernandes/Divulgação Apresentação de Liniker em São Paulo será transmitida ao vivo no Multishow

Uma das apresentações mais aguardadas e disputadas de 2024 no Brasil, o show da turnê “Caju”, da cantora Liniker, será transmitido no Multishow. Realizado na próxima terça-feira, 19, no Espaço Unimed, em São Paulo, o evento terá exibição ao vivo no canal de TV a cabo.

Com início às 23 horas, o momento terá apresentação da jornalista musical Kenya Sade, que comandará a transmissão exclusiva do evento para os assinantes do plano Premium da Globoplay.

Apresentando as canções do seu mais novo álbum, “Caju”, Liniker promete emocionar o público presente no local e também quem irá acompanhar o show pela TV com as músicas “Veludo Marrom”, “Tudo”, “Febre”, “Deixe estar” e “Pote do Ouro”.

Liniker vem a Fortaleza para show gratuito na Praia de Iracema

Com shows esgotados em diversas cidades do País, Liniker vem a Fortaleza para apresentação gratuita no Aterro da Praia de Iracema.

Marcado para o próximo domingo, 24 de novembro, o show da artista na Capital integra a programação do Festival Elos 2024, que também terá Alceu Valença entre as atrações.

Festival Elos 2024

Quando: sábado, 23, e domingo, 24 de novembro



sábado, 23, e domingo, 24 de novembro Onde: Aterrinho da Praia de Iracema (avenida Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema)



Aterrinho da Praia de Iracema (avenida Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema) Gratuito

Saiba como assistir show da Liniker no Multishow:

Quando: terça-feira, 19, a partir das 23 horas



terça-feira, 19, a partir das 23 horas Onde: canal Multishow



canal Multishow Como assistir: disponível para assinantes do plano Premium da Globoplay



disponível para assinantes do plano Premium da Globoplay Quanto: R$ 29,90/mês até 2 de dezembro (plano anual)



