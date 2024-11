Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 19 de novembro

Áries 21/03 a 20/04 Disciplina e bom senso podem ser aliados, visto a harmonia lunar com Sol, Saturno e Netuno. Procure se afastar de conflitos em grupo. A tensão Lua-Vênus tende a apontar a necessidade de conciliar a vida íntima e a profissional para que uma das partes não ofusque a outra.

Touro 21/04 a 20/05 Tente valorizar o suporte do círculo íntimo, visto a harmonia lunar com Sol, Saturno e Netuno. Os problemas demandam estratégias. Zelar pela imagem pessoal pode se mostrar fundamental frente à tensão Lua-Vênus, que lhe deixa vulnerável a cometer gafes. Cuidado!

Gêmeos 21/05 a 20/06 É preciso evitar revelar suas estratégias. O circuito material tensionado pelo encontro Lua-Vênus tende a alertar quanto aos ímpetos consumistas como forma de compensar carências emotivas. Procure focar na qualidade do trabalho, visto a harmonia lunar com Sol, Saturno e Netuno.

Câncer 21/06 a 22/07 Busque ser prudente nos gastos, devido à tensão Marte-Plutão. Lua e Vênus tendem a lhe confrontar com desafios emocionais nas parcerias, enquanto a empatia e a diplomacia se mostram aliadas para resgatar a harmonia interpessoal.

Leão 23/07 a 22/08 Procure evitar reagir quando provocado, como alerta a tensão entre Marte e Plutão. Os problemas tendem a lhe deixar emocionalmente instável frente à tensão Lua-Vênus, por isso busque se cercar de estabilidade e valorizar o suporte do círculo íntimo.

Virgem 23/08 a 22/09 Tente evitar reagir de modo impulsivo frente aos problemas. Prejuízos sociais tendem a ser sugeridos na tensão Lua-Vênus, por isso é preciso moderar a exposição da imagem pública e adotar um discurso diplomático, visto a harmonia lunar com Sol, Saturno e Netuno.

Libra 23/09 a 22/10 Busque seguir socialmente moderada. Conciliar as responsabilidades e as necessidades emocionais pode se mostrar fundamental frente à tensão Lua-Vênus, por isso busque organizar sua rotina e definir prioridades, como sugere a harmonia lunar com Sol, Saturno e Netuno.

Escorpião 23/10 a 21/11 É fundamental seguir moderada no discurso. Lua e Vênus tendem a lhe confrontar com frustrações emocionais, mas tente não deixar que afetem a autoconfiança, a ser resgatada em meio a atividades intelectualmente estimulantes, visto a harmonia lunar com Sol, Saturno e Netuno.

Sagitário 22/11 a 21/12 O recolhimento pode lhe fazer bem, visto a harmonia lunar com Sol, Saturno e Netuno. As finanças tendem a ficar à mercê das oscilações emocionais, por isso é preciso cultivar autocontrole e disciplinar os gastos. Tente se manter na zona de segurança para evitar riscos, dada a tensão Marte-Plutão.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Convém evitar investimentos de risco, dada a tensão Marte-Plutão. Suas necessidades emocionais podem conflitar com as do entorno, por isso busque cultivar inteligência emotiva e conciliar os interesses com diplomacia, visto a harmonia lunar com Sol, Saturno e Netuno.

Aquário 21/01 a 18/02 É importante evitar embates interpessoais. O emocional fragilizado pela tensão Lua-Vênus pode afetar na sua saúde, mas com autocuidado e ações promotoras de bem-estar você dá a volta por cima, como sugere a harmonia lunar com Sol, Saturno e Netuno.