Idealizador da Dia TV, Rafa Dias mostra como conteúdos da internet se inspiram na TV

Foto: Dia TVDivulgação Idealizador da Dia TV, Rafa Dias

"Estava na minha sala de casa, olhando para a TV desligada, porque não me identificava com os canais disponíveis. Então, pensei: 'E se a gente criasse um canal com tudo isso que já temos?'", conta Rafa Dias, um dos idealizadores da Dia TV, emissora criada em 2022 e que transmite programas ao vivo no YouTube.

Com programas diversos que variam de entrevista até reality show, o canal usa a web para remodelar programas típicos da televisão, sejam eles brasileiros ou gringos. O "Corrida das Blogueiras", que estreou na grade no último dia 12 de novembro, é um exemplo de projeto inspirado em um reality nativo da TV, no caso, americana: "RuPaul's Drag Race".

A diferença é que em vez de drag queens, o programa traz influenciadores que estão no início de suas carreiras ou que precisam de algo para potencializar sua presença na internet. A Dia TV deriva da Dia Estúdio, que surgiu em 2012, quando Rafael criou o "Programa De Um Cara Só".

"Era um canal no YouTube onde eu entrevistava os maiores YouTubers da época. Foi aí que percebi que não existia nenhuma produtora focada em criar conteúdos junto com os criadores, que produziam sozinhos, em casa, no quarto. Mesmo assim, eles já eram muito relevantes", detalha o produtor de conteúdo, que chegou a dirigir o "Colírios da Capricho" (2010-2011) na MTV.

"Dessa percepção, nasceu a vontade de criar a Dia Estúdio, há mais de 10 anos, na verdade", revela o também diretor que iniciou o projeto ao lado de Andressa Mafra.

A demanda de criadores que buscavam o auxílio de Rafa e Andressa para suas produções deu força para que a Dia Estúdio saísse do papel, segundo conta o próprio empresário.cou para mim", destaca o criador de conteúdo, retornando para a fala que abre esse texto, na qual afirma que não costumava consumir televisão por não haver conteúdos com os quais se identificava. Foi quando o produtor decidiu reunir os assuntos e criadores com os quais se identificava na Dia TV.

O diferencial do canal, para além de ser essa amálgama de youtubers, é que cada apresentador/ator de um projeto tem voz ativa na produção daquele conteúdo. Embora boa parte da grade da Dia TV se inspire em programas da TV brasileira e estrangeira, não está nos planos de Rafa Dias levar seu canal para a televisão aberta, ainda que não rejeite a possibilidade. "Mas acredito que o que a gente faz hoje é voltado para um público diferente, sabe? Nosso foco não está tanto na TV aberta. Atualmente, 80% do nosso público tem menos de 35 anos, e acho que esse grupo não consome TV aberta como outros públicos consomem".

Para ele, é cedo para dizer que a internet está tomando o lugar da televisão, dada às diferentes realidades que se apresentam no País.

"Não podemos esquecer que ter uma smart TV e internet em casa ainda não é uma realidade acessível para todos. Isso não é tão básico quanto ter energia elétrica, por exemplo", pontua Rafa. Já a jornalista e criadora de conteúdo especializada em televisão brasileira, Lyvia Rocha, destaca que os públicos da TV e da internet seguem distintos.

"O público da televisão não é o mesmo público da internet. E eu acho que às vezes isso atrapalha muito essa transição. Querendo ou não, internet é algo novo. A gente não sabe como se comportar e fica dependendo do algoritmo sempre", ilustra Lyvia, que produz vídeos sobre novelas para o TikTok e Instagram.

"E a televisão tem que falar a linguagem de TV. Claro que vai rolar adaptações. Mas eu acho que inserir alguns elementos de internet não são benéficos para a TV".

Larissa Martins também observa esse movimento de trazer elementos da internet para a TV como algo a ser feito com cautela. "É legal, mas nem sempre é uma garantia de sucesso. A Blogueirinha é uma personagem que transita bem nessas duas plataformas, a Virgínia também deu muito certo no SBT".

"Acho que é uma tentativa de converter os milhões se seguidores de um influencer em audiência, mas é algo que tem que ser bem pensado. Tem vários casos desses que não funcionaram tão bem quanto o imaginado. Jade Picon em 'Travessia', entre outros", exemplifica a também criadora de conteúdo especializada em televisão brasileira.

Larissa assim como Rafa Dias e Lyvia percebe a internet como uma aliada em potencial para a televisão no futuro. "Não tem como lutar contra os avanços tecnológicos, mas acho que a TV aberta tem ferramentas para aprender a usar a internet a seu favor".

Acompanhe a Corrida das Blogueiras

Onde: todas às terça, às 19 horas

Quando: Nos canais do YouTube Diva Depressão e Dia TV