Maria Gadú faz show em Fortaleza em dezembro

Foto: Loiro Cunha/Divulgação Maria Gadú volta a Fortaleza para show no Pirata Bar no mês de dezembro

A cantora Maria Gadú vem a Fortaleza para novo show no mês de dezembro. Apresentando a turnê "Quem sabe isso quer dizer amor", a artista paulista retorna à capital cearense no dia 12 de dezembro, uma quinta-feira, no Pirata Bar.

Uma das vozes mais marcantes da geração atual da MPB, Maria Gadú possui uma carreira de quase 30 anos e traz em sua trajetória canções guardadas na lembrança do público, como "Shimbalaiê", "Dona Cila", "Altar particular", "Quase sem querer" e outros sucessos.

No show que celebra sua carreira na música, Gadú deve apresentar composições autorais e revisitações de canções de artistas consagrados nacionalmente, como Marisa Monte, Ana Carolina, Gonzaguinha e Caetano Veloso, com quem gravou o DVD Multishow Ao Vivo em 2010.

O evento em Fortaleza marca o retorno de Maria Gadú à Capital após o último show em 2017, realizado no Cineteatro São Luiz. Na ocasião, a artista apresentou o álbum "Guelã", terceiro disco de estúdio da paulista marcado pelo experimentalismo estético.

Os ingressos para o show "Quem sabe isso quer dizer amor" já estão disponíveis no site Ingresse.com, com valores de R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira). (Lillian Santos)



Maria Gadú em Fortaleza