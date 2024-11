Programe-se: confira agenda cultural desta terça-feira, 19 de novembro (19/11)

Foto: Roberta Braga/Thais Parahyba/Divulgação Concurso dos Novos 2025 do DFB Festival

O festival Dragão Fashion Brasil está com inscrições abertas para o edital do Concurso dos Novos DFB 2025, que seleciona instituições de ensino para apresentar coleções-cápsulas. O evento seleciona equipes que deverão preparar oito looks, sendo obrigatório o uso de técnicas artesanais e tecidos sustentáveis. A equipe vencedora será premiada com R$ 20 mil e o Troféu DFB Festival 2025.

Quando: inscrições até 3 de março de 2025 no site (https://bit.ly/3Z1L7ku)

inscrições até 3 de março de 2025 no site (https://bit.ly/3Z1L7ku) Mais informações: @dfbfestival





O Diabo No Meio Do Redemunho

O Cineteatro São Luiz exibe nesta terça-feira, 19, a pré-estreia do longa-metragem brasileiro "O Diabo No Meio Do Redemunho", com Luiza Lemmertz, Luisa Arraes e Caio Blat no elenco. O filme se trata de uma ficção não linear inspirada no livro "Grande Sertão: Veredas", de João Guimarães Rosa. Na história, Riobaldo relembra sua trajetória conturbada no cangaço e o momento em que assume a liderança de seu grupo.

Quando: terça-feira, 19, às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Gratuito

MasterChef Confeitaria

Estreia nesta terça-feira, 19, a primeira edição de confeitaria do Masterchef Brasil, principal reality show de gastronomia do País. O elenco conta com 12 chefs confeiteiros profissionais, entre eles, o cearense Wellington Teixeira. Esta temporada é a última com apresentação da Ana Paula Padrão, e tem, além dos três jurados fixos (Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça), o chef pâtissier Diego Lozano como avaliador dos pratos.

Quando: terça-feira, 19, às 22h30min

Onde: Band TV

Mais informações: @masterchefbr





Mega Cena

Está em cartaz a comédia "Mega Cena", com Audrey Lamy, Fabrice Eboué e Anouk Grinberg. O filme conta a história de pessoas que ganharam na loteria e viram seus sonhos virarem pesadelos.

Quando: terça-feira, 19, às 22 horas

Onde: Cinépolis RioMar (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1355 - Papicu)

Quanto: R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia-entrada)





Foco Thai

A exposição "Foco Thai", do fotógrafo Vicente Abreu, chega aos últimos dias em exibição na B Galeria, com 17 fotografias selecionadas pela curadora Andréa Dall'Olio Hiluy. A mostra resulta de uma viagem de dez dias à Tailândia, realizada em junho de 2022, e explora o sonho antigo de Vicente de conhecer a região.

Quando: até 25 de novembro; visitação de segunda às sexta-feira, das 9 às 18 horas, e sábados: 10 às 14 horas

Onde: B Galeria - Fastframe (av. Padre Antônio Tomás, 2291 - Aldeota)

Gratuito

Mais infos: @vicenteabreu e @vicenteabreufotos