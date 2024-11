Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta-feira, dia 20 de novembro

ÁRIES

Procure ser sensata. A busca por prazeres pode se elevar frente ao encontro Lua-Marte, motivada em sua maioria por estímulos sociais, o que deve ser conduzido com cautela, a fim de evitar excessos que gerem prejuízos financeiros, ao bem-estar pessoal e à imagem pública.

TOURO

Busque avaliar os riscos envolvidos em suas ações, visto que Plutão pode apontar falhas estratégicas. A vida doméstica tende a pedir maiores esforços, o que aflora seu lado proativo e lhe leva a abraçar as responsabilidades com vigor.

GÊMEOS

É importante se organizar e avaliar os acontecimentos de maneira imparcial. O momento tende a se revelar emocionalmente densa, contando tanto com estímulos como com desafios que lhe tiram da zona de segurança e lhe deixam na defensiva.

CÂNCER

Convém se planejar e economizar de forma preventiva. Lua e Marte se encontram no setor material, podendo aflorar seu lado proativo e gerar ganho de produtividade. Contudo, a tensão de ambos com Plutão alerte quanto à importância de realizar um plano de contingência para fazer frente aos desafios.

LEÃO

O momento tende a estimular sua persistência na defesa dos interesses pessoais. Contudo, é preciso ter cautela e atenção às expectativas das pessoas próximas, a fim de evitar contrastes que podem evoluir para rupturas.

VIRGEM

Procure cultivar autocontrole e rever suas estratégias. Os temas complicados que cercam sua vida tendem a emergir com força neste momento em que Lua e Marte se encontram na área de crise, o que desencadeia ações impulsivas e reações defensivas que prejudiquem as parcerias.

LIBRA

Que tal evitar conflitos? O encontro Lua-Marte na área de amizades tende a elevar a autoconfiança para lidar com grupos, sugerindo um forte engajamento coletivo. Contudo, a arrogância pode abrir caminho para posicionamentos nem sempre amistosos.

ESCORPIÃO

Cuidado com a sobrecarga física e mental sugeridas por Plutão, que também alerta contra ações impulsivas. Procure reservar momentos para o descanso. A Lua tende a nutrir sua disposição para as demandas de forma geral.

SAGITÁRIO

Tente mitigar os fatores que geram estresse e encarar os problemas com tranquilidade e resiliência. Lua e Marte juntos no setor espiritual tendem a sinalizar uma intensa carga energética tirando sua paz interior, deixando-lhe vulnerável a reações exageradas diante dos desafios.

CAPRICÓRNIO

É fundamental dar espaço ao planejamento. A obstinação tende a marcar sua postura frente às metas pessoais, o que é sugerido pelo encontro Lua-Marte no setor íntimo. Contudo, sem estratégias bem articuladas você corre o risco de ver suas expectativas frustradas.

AQUÁRIO

Busque desenvolver capacidade de ajuste interpessoal e negociar acordos pacíficos. A Lua na área de relacionamentos tende a esquentar os ânimos, o que prejudica o pensamento racional e o equilíbrio emotivo, além de dar vazão a conflitos territoriais.

PEIXES

É preciso evitar imediatismos e busque articular estratégias que lhe ajudem. Nesta fase, tende a haver um esforço concentrado na gestão das demandas do dia a dia, o que lhe leva a um esgotamento físico e mental.





o anjo IERATHEL

Confunde os maus e caluniadores, livra dos inimigos, protege os acusados inocentes, propaga as luzes, a civilização e a liberdade. Dá sobriedade, favorece a posição social; faz amar a paz, a justiça, as ciências, as artes e a Literatura. O gênio contrário favorece a ignorância, a escravidão e a intolerância. Quem nasce sob esta influência deste anjo, é inteligente, equilibrado e maduro.

O SANTO Solenidade de Cristo Rei do Universo

Em 325, ocorreu o primeiro Concílio Ecumênico na cidade de Niceia, Ásia Menor. Na ocasião, foi definida a divindade de Cristo contra as heresias de Ario: "Cristo é Deus, Luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro". No ano de 1925, Pio XI proclamou o modo melhor para superar as injustiças: o reconhecimento da realeza de Cristo. A data original da festa de Cristo Rei era o último domingo de outubro, mas, com a nova Reforma de 1969, foi transferida para o último domingo do Ano Litúrgico. Desta forma, fica claro que Jesus Cristo, o Rei, é a meta da nossa peregrinação terrena. Os textos bíblicos mudam em todos os três anos (Ano A, B e C) para que possamos conhecer, plenamente, a figura de Jesus.