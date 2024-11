Programe-se: confira agenda cultural desta quarta-feira, 20 de novembro (20/11)

Foto: Nityama Macrini/Divulgação Espetáculo Tropeço

O espetáculo "Tropeço", da Cia de teatro curitibana Tato Criação Cênica, chega ao Ceará para apresentações dos dias 20 e 23 deste mês. Além da peça, que tem entrada gratuita, a programação inclui também uma oficina sobre teatro de animação, que será realizada no município de Crato e garante certificado de conclusão.

Quando: Oficina Dramaturgia nesta quarta-feira, 20, e apresentação da peça na quinta-feira, 21

Antologia de Terror

O Coletivo Cacto Sinistro apresenta, nesta quarta-feira, 20, a Mostra Curtas Experimentais Code - Sinistros. A sessão acontece no Teatro Morro do Ouro e traz curtas-metragens independentes do estilo "found footage", formato de filmagem que simula gravações encontradas, misturando realidade e ficção.

Quando: quarta-feira, 20, às 16h30min

Maculelê Redivivo

Nesta quarta-feira, Dia Nacional da Consciência Negra, o Pingo de Fortaleza estreia, ao lado do músico Claudio Mendes, seu trabalho de regravação de "Maculelê", uma das canções de referência da música cearense e do universo do maracatu. O clipe será lançado no YouTube e presencialmente na sede da Associação Cultural Solidariedade e Arte (Solar), com evento gratuito que reúne também Maracatu Solar e o grupo de capoeira angolana Òrum Áiyé.

Quando: quarta-feira, 20, às 18 horas

Batuque do Dipas

O Shopping RioMar Kennedy traz para o espaço artístico da praça de alimentação nesta quarta-feira, 20, o músico Felipe de Paula, que apresenta uma performance especial do Batuque do Dipas. O projeto propõe conectar as tradições rítmicas da música afro-brasileira com influências contemporâneas e promove apresentações musicais para fortalecer a cena local e valorizar as raízes afro-cearenses.

Quando: quarta-feira, 20, às 19 horas

Medida Provisória

Em celebração ao Dia da Consciência Negra, o Cineteatro São Luiz exibe o drama brasileiro "Medida Provisória", de Lázaro Ramos. Com Taís Araújo, Alfred Enoch e Seu Jorge , o filme se passa no Brasil em um futuro distópico, quando um governo autoritário ordena que todos os cidadãos de origem africana se desloquem para África, criando o caos, protestos e um movimento de resistência clandestino que inspira a nação.