14 Bis comemora 45 anos de histórias com show em Fortaleza

Foto: Andreza Sena/divulgação Banda 14 biz celebra trajetoria de 45 anos em Fortaleza

Foi em uma garagem em Belo Horizonte que nasceu a amizade entre um grupo de amigos na década de 1970. Anos depois, surgiu o desejo e a oportunidade para que, juntos, eles trilhassem o caminho da música. Assim nasceu a banda 14 Bis.

Desde então, são 45 anos de história e produção musical. Para iniciar a comemoração de aniversário, a banda realiza show na Caixa Cultural de Fortaleza neste final de semana, de 22 a 24 de novembro.

Além da programação musical, também será realizado um workshop para músicos ministrado pelos integrantes do grupo. A aula está prevista para sábado, 23, a partir das 18 horas, com a distribuição de ingressos prévia feita pelo site do equipamento.

Já a apresentação deve levar ao público os sucessos da trajetória do 14 Bis. O repertório inclui as composições dos primeiros álbuns ("14 Bis", "14 Bis II", "Espelho das Águas" e "Além Paraíso"), incluindo canções do "14 Bis Ao Vivo", de 2006.

Reconhecida por músicas como "Todo Azul do Mar" e "Planeta Sonho", a banda ultrapassou a marca de 3 milhões de discos vendidos. Em 2012, a banda foi declarada como Patrimônio Imaterial de Belo Horizonte por lei municipal.

O baixista do grupo, Sérgio Magrão, comenta que, inicialmente, o show era completamente acústico. Entretanto, decidiram ampliar a escolha das faixas presentes.

"O show era acústico, mas agora estamos comemorando os 45 anos. O repertório que temos contempla 25 músicas, das quais 15 são grandes sucessos, então dá para manter o show é bem interessante", explica.

Sérgio também destaca o desejo de ampliar os eventos de comemoração. Ele espera que o show chegue a outras cidades do Brasil em 2025. Segundo o artista, a banda faz uma média de 80 apresentações em um ano.

"A gente gosta mais de estar na estrada do que no estúdio gravando. Gostamos muito de fazer show. A nossa média já chegou a 120 shows por ano, hoje em dia está na faixa de 80", destaca.

Atualmente, a 14 Bis é formada por Cláudio Venturini (guitarra e voz), Sérgio Magrão (baixo e voz), Vermelho (teclados e voz) e Hely Rodrigues (bateria). A banda de rock, criada em 1979, surgiu em um momento em que havia poucos grupos e foram apadrinhados por Milton Nascimento.

"O Milton foi nosso primeiro produtor. Ele é um grande amigo nosso, a gente faz aniversário no mesmo dia. Temos uma relação muito bacana. Ele gravou 'Caçador de Mim', foi na voz dele que a música estourou. Isso me deixa super feliz. Ele conheceu a música nessa época e sempre teve um papel importante para nós", ressalta.

A banda seguiu como referência nacional o Clube da Esquina, termo usado para se referir a um grupo de músicos e compositores da década de 1960 em Belo Horizonte, formado por nomes como Milton Nascimento, Toninho Horta, Wagner Tiso, Lô Borges, Beto Guedes e Márcio Borges.

A 14 Bis também utilizou referências de bandas rock de outros países,a exemplo de The Beatles, The Rolling Stones, The Who, Deep Purple, Yes, Led Zeppelin e Pink Floyd. Assim, eles criaram a identidade da banda, marcada pela fusão do rock progressivo com a MPB.

"A gente nunca abriu mão da essência do 14 Bis, que mistura MPB e rock, mas conseguimos nos adaptar ao longo dos anos, equilibrando as mudanças do cenário musical com o que o público espera da gente", destaca Magrão.

O músico também relata que, apesar das mudanças no cenário musical, o público mais jovem tem acompanhado a banda. Para ele, a influência da família sobre os jovens e a fidelização do público permitiu o alcance de diferentes gerações.

"É interessante ver como depois de 45 anos temos um público jovem. Muitas vezes apresentado à banda pelos próprios pais, representando cerca de 40% da nossa audiência entre 15 e 25 anos. Isso mostra como nossa música continua atravessando gerações", aponta.

Ele complementa: "Com 45 anos de carreira a gente tem um público muito grande, que ficou forte porque nunca abrimos mão da essência do trabalho do 14 Bis, voltado para provocar uma mistura instrumental".

Para Sérgio, é importante manter a essência e continuar expandindo o alcance do trabalho desenvolvido. Ele também espera continuar com o projeto dos 45 anos durante 2025.

"É muito legal levar boa música para o público por um preço acessível. Estamos muito felizes de estar em parceria com a Caixa Cultural. Espero que a casa fique lotada com os grandes sucessos da banda para o pessoal curtir bastante em Fortaleza", conclui.





Show "14 Bis: 45 anos de carreira"

Quando: sexta-feira, 22, e sábado, 23, às 20 horas; domingo, 24, às 19 horas

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av.) Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema

Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); vendas no bilheteria

Workshop para músicos

Quando: sábado, 23, das 18h às 18h50min

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Gratuito

Inscrições e mais infos: www.caixacultural.gov.br/Paginas/Fortaleza