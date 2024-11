6º edição do Festival Elos celebra diversidade musical do Ceará; veja programação

Foto: Ana Raquel/Divulgação Misturando rap e palhaçaria, projeto O Cheiro do Queijo divulga o segundo disco da carreira, "Sound Circo"

Multiplicidade é a palavra que define a 6ª edição do Festival Elos. O evento acontece nos dias 23 e 24 de novembro no Aterrinho da Praia de Iracema. Liniker e Alceu Valença estão entre as principais atrações. Vanessa, A Cantora, Gabi Nunes, blocos de Carnaval como Pra Quem Gosta é Bom, além do grupo musical circense Cheiro do Queijo são alguns artistas locais que completam a programação.

“O Elos sempre teve a proposta de ser um festival multicultural, diverso mesmo, atendendo muito ao que o público do Ceará gosta e quer assistir”, pontua Paulo Feitosa, idealizador do evento. “Acho que o diferencial desse ano são os encontros musicais do Nordeste”, continua Paulo, que também salienta que o line-up reflete a diversidade da classe artística fortalezense, que vai desde os blocos, passa pelo samba e o forró, entre as gerações distintas.

Abu da Pereba, um dos fundadores do coletivo O Cheiro do Queijo, celebra a pluralidade do evento. Para o artista, é o “ponto mais forte, resistente e bonito do festival”. “Porque o Ceará ele produz, ele consome, ele produz muita coisa, do interior a Capital, são vivências diferentes, produção diferente, e isso é muito rico, e é muito importante defender esse lugar”, argumenta o fundador do projeto, que nasceu em 2018 no Laboratório de Música da Porto Iracema das Artes.

“Para quebrar essa coisa de hegemonizar a música, a cultura, de ter uma cultura modelo, ter um padrão de coisa. não velho, é diverso, nós somos seres diversos, nosso espírito está ligado com a realidade mesmo, de coisas, de experiência, de vivência diferente, sabe?”, reflete o músico sobre a relevância de programações culturais que abarcam a variedade artística da Cidade e do Estado.

O palhaço reafirma que ao escolher ser diverso, o Elos mostra também “a riqueza do que o Nordeste, do que o Brasil produz”. O vocalista do bloco de Pré-Carnaval “Pra quem Gosta é Bom”, Marcos Romano, diz que o evento trouxe uma “explosão de alegria”. O grupo convida ao palco duas outras figuras conhecidas do ciclo carnavalesco da Capital: Luxo da Aldeia e Bloco Mambembe.

“Traz um abraço afetivo em todos nós por vermos pessoas da cena do samba, do forró. Ver o Carnaval sendo representado para nós todos fez nos sentirmos envolvidos nessa energia ao ver nossos colegas e nos sentimos honrados em ser parte desse line-up”, comemorou Marcos.

O repertório do grupo O Cheiro do Queijo acompanha a diversidade proposta pelo evento. “A gente fez uma seleção de músicas voltadas para a ideia de baile mesmo, para a galera curtir o som”, detalha o artista. A banda possui dois discos, o primeiro leva o nome do grupo e foi produzido pelo Batuta e o segundo disco “Sound Circo” teve produção de Glhrmee, Batuta, Bito Beat e Morcego.

“Trouxemos umas letras com muito sarcasmo, uma coisa bem política assim, crítica, mas também uns ritmos dançantes”, continua o palhaço que integra o projeto ao lado de Bitu Beat e Morcego. “Passamos pelos gêneros do boom bap mais clássico ali, mas também trazendo pro reggaeton, pro próprio reggae, swingueira”, explica Abu.

A banda também trará a participação de ooutros artistas como Zé de Guerrilla e Carú Lina, ambos já parceiros conhecidos do grupo, o primeiro inclusive já gravou com o Cheiro do Queijo. Mateus Fazeno Rock também fará uma participação, cantando tanto músicas do projeto quanto de seu próprio repertório.

Marcos Romano, por sua vez, revela que montar o repertório para o festival foi um desafio, por causa da “limitação de tempo”. “Mas eu garanto que a gente tentou buscar o máximo de essência daquilo que a gente faz no Centro da Cidade, na Praça Valdemar Falcão, para trazer aquele gostinho de pré-carnaval de rua do Pra Quem Gosta é Bom, do baile do Pra Quem Gosta é Bom”, garante o vocalista do bloco.

Além das atrações musicais, o festival trará feira de empreendedorismo, arenas de festas e baterias de surf. “Essas iniciativas sempre fizeram parte da história do festival ao longo desses seis anos”, destaca o produtor, que também explica que as ações são frutos da parceria entre o evento e a Enel.

“É através dessa união que conseguimos expandir o tamanho do festival e fazer dele não só palco para os artistas, mas também para as artesãs e para os atletas”, ilustra. “O público poderá conhecer os produtos dessas mulheres e de várias outras marcas autorais que contribuem diariamente para a economia local e, claro, aproveitar o lugar mais democrático da cidade, que é a praia”, explica o também gestor cultural.



Confira as atrações do Festival Elos

Sábado, 23 de novembro

Alceu Valença

Khrystal e Juliana Linhares convidam Josyara

O Cheiro do Queijo recebe Zé de Guerrilla e Carú Lina

Pra Quem Gosta é Bom convida Bloco Mambembe e Luxo da Aldeia

Cortejo Farra da Jangada

DJ Viúva Negra

Comme Inna Di Dance Sound System convidados

Domingo, 24 de novembro

Liniker

Samba e Água Fresca: Dipas, Gabi Nunes, Belinho e Theresa Raquel

Mulher Barbada recebe Camaleoa e Agê

Vanessa A Cantora, Iara Pâmela, Bete Nascimento e Daniella Campelo

DJ Silas

Comme Inna Di Dance Sound System convidados

Festival Elos 2024

Quando: sábado, 23, e domingo, 24; horários das apresentações ainda não foram divulgados

Onde: Aterrinho da Praia de Iracema (av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema)

Gratuito