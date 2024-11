Protege contra as enfermidades, o raio, os incêndios, as destruições de edifícios, as quedas; dá saúde e longa vida, prudência e circunspeção. O gênio contrário domina sobre as catástrofes, os acidentes e causa as apoplexias; influi sobre os que agem sem reflexão.Quem nasce sob esta influência terá bom senso, agirá com prudência e sabedoria.