Programe-se: Confira agenda cultural de quinta, 21 de novembro (21/11)

Tico Santa Cruz

Restam poucos ingressos para o show de Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas, no Floresta Bar. Ao lado do guitarrista e produtor cultural Caike Falcão, ele apresenta um tributo ao rock nacional às 23 horas. Às 19 horas, a banda Janela do Rock leva ao público um tributo a Planet Hemp e Chico Science. Às 21 horas, a banda SK85 presta homenagem ao Charlie Brown Jr.

Quando: sexta-feira, 22, a partir das 19 horas

Onde: Floresta Bar (avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)

Quanto: R$ 75; vendas no Floresta e no site Sympla

The Fairy Doll

O Theatro José de Alencar (TJA) recebe neste fim de semana o espetáculo "The Fairry Doll", apresentado pelo Studio Vivance. A história se passa numa loja de brinquedos. À noite, liderados pela Boneca Fada, eles ganham vida e aproveitam uma noite com muita dança e magia.

Quando: sexta-feira, 22, às 17 horas; sábado, 23, às 20 horas

Onde: TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Quanto: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia); vendas no Sympla

Grande Sertão

Inspirado no clássico "Grande Sertão: Veredas", o longa-metragem "O Diabo na Rua no Meio do Redemunho", dirigido por Bia Lessa, estreia no Cinema do Dragão nesta quinta-feira, 21. O elenco do filme tem nomes como Caio Blat, Luiza Lemmertz e Luisa Arraes. O filme é o resultado de quase 20 anos de imersão de Bia Lessa na obra de Guimarães Rosa (1908-1967). A produção do longa foi realizada pela 2 3 Produções.

Quando: quinta-feira, 21,

às 18 horas

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas na bilheteria e Ingresso.com

Bárbara Rodrix

A cantora, compositora e instrumentista paulistana Bárbara Rodrix faz show no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) nesta quinta-feira, 21. Ela faz apresentação da turnê "Ar", nome de seu novo álbum que será lançado em breve. Com participação de Gabriel Aragão, ex-vocalista da banda Selvagens à Procura de Lei, o show tem repertório do novo disco e de músicas de álbuns anteriores.

Quando: quinta-feira, 21, às 20h30min

Onde: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Gratuito

A Noviça Rebelde

A produção musical "Noviça Rebelde" é apresentada no Theatro Via Sul nesta sexta-feira, 22. A obra mostra a trajetória de Maria, uma noviça que tem problemas para seguir as normas de conduta e acaba sendo enviada para trabalhar como governanta para a família Von Trapp. O Capitão Georg von Trapp é viúvo e pai de 7 filhos e os educa rigorosamente.

Quando: sexta-feira, 22,

às 19 horas

Onde: Theatro Via Sul

(av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Quanto: a partir de R$ 30; vendas no site Uhuu

Lançamento

O restaurante Cantinho do Frango recebe o show de lançamento do disco "Instante Zero ou o Primeiro Sinal Luminoso", dos cantores e compositores Rodger Rogério e Vitoriano. O show promove encontro de diferentes gerações da música cearense, com participação dos músicos Vitor Cozilos (guitarra), Plínio Câmara (guitarra e violão), Glauber Alves (contrabaixo) e Rami Freitas (bateria).

Quando: domingo, 24,

às 18 horas

Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Quanto: R$ 20 (couvert)

Festival Fartura

A Praça das Flores recebe edição do "Festival Fartura - Gastronomia do Brasil". O evento promove o encontro com a diversidade cultural do Brasil e também tem apresentações e oficinas.

Quando: sábado, 23, das 11h às 23 horas, e domingo, 24, das 10h às 20 horas

Onde: Praça das Flores (av. Desembargador Moreira - Aldeota)

Gratuito; ingressos no ST Ingressos