Assembleia Legislativa homenageia Rodger Rogério com medalha

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo em 20/01/2024 Rodger Rogério também é reconhecido por sua atuação no cinema

Em celebração aos seus 80 anos, o cantor e compositor cearense Rodger Rogério receberá nesta sexta-feira, 22, a Medalha Humberto Teixeira. A cerimônia acontece às 14 horas na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

O artista é um dos principais nomes da geração conhecida como "Pessoal do Ceará", grupo de jovens músicos do Estado que alcançou projeção nacional no início dos anos 1970. Além da carreira musical, Rodger Rogério também é conhecido por sua atuação em filmes como "Bacurau" (2019), "Greta" (2019) e "Pacarrete" (2019).

A entrega da medalha é uma iniciativa do deputado estadual Renato Roseno (PSOL), a partir de sugestão feita pelo Sindicato dos Músicos do Estado do Ceará (Sindimuce), e integra uma série de homenagens ao musicista.

Segundo o parlamentar, a entrega da medalha é uma forma de reconhecimento da importância de Rodger para a cultura cearense.

Medalha Humberto Teixeira

A Medalha Humberto Teixeira foi instituída pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) em 1995, com o objetivo de reconhecer o trabalho de artistas que se destacam nas áreas musical e/ou literária.

Entrega da Medalha Humberto Teixeira ao artista Rodger Rogério

Quando: sexta-feira, 22, às 14h

sexta-feira, 22, às 14h Onde: Plenário 13 de Maio (av. Desembargador Moreira, 2807, Dionísio Torres); entrada pela Rua Barbosa de Freitas

Plenário 13 de Maio (av. Desembargador Moreira, 2807, Dionísio Torres); entrada pela Rua Barbosa de Freitas Gratuito

