Drinks sem álcool estão entre os favoritos de jovens no cardápio de bares

Foto: Acervo pessoaç/ Sofia Matos Sofia Matos, de 18 anos, optou por não consumir álcool

Bonito, atrativo, harmônico e… sem álcool! Com o aumento das demandas por bebidas sem teor alcoólico, passa a ser cada vez mais comum em bares e restaurantes do Brasil a presença de coquetéis autorais e reinventados na carta de drinks.

Conforme o resultado da pesquisa do Relatório Covite, em 2023, os jovens da geração Z (Nascidos entre 1995 e 2010) têm padrão de consumo de álcool inferior ao de gerações anteriores. O levantamento aponta que a parcela de jovens de 18 a 24 anos que consomem bebidas alcoólicas três ou mais vezes por semana caiu de 10,7% para 8,1%, do período de pré-pandemia para 2023.

Até o resultado da pesquisa, que foi feita com 9 mil pessoas de capitais e cidades do interior das cinco regiões do Brasil, teve resultado inédito ao mostrar que o grupo mais jovem não teve a maior porcentagem no consumo regular de álcool em relação aos demais. A geração Z foi superada por pessoas de 45 a 54 anos (9,1%) e de 55 a 64 (8,7%).

As razões para essa mudança de consumo estão diretamente relacionadas a uma tendência de busca por um estilo de vida mais saudável e equilibrado em relação às gerações mais velhas.

A vestibulanda Sofia Matos, de 18 anos, afirma que não consome bebidas alcoólicas quando sai com amigos e família, mas opta por sucos, refrigerantes ou soda italiana. Sua decisão, além de considerar o caminho “mais saudável”, considera o comportamento que razões psicológicas. “Tenho problema com álcool na família e essa não é uma realidade que eu quero para mim. Eu não bebo por medo e, além disso, o gosto não me agrada muito”, diz.

“Em comparação com outras gerações, acho que a gente consome muito menos álcool porque existe uma consciência de que não é algo muito legal, principalmente em questão de saúde”, completa.

Para o estudante de nutrição Diego Gurgel, de 18 anos, a bebida alcoólica também carrega um significado negativo. “Eu não bebo de jeito nenhum. Não é algo que eu me proíba, mas eu não gosto de fazer. Não acho legal”, relata.

Ele narra que já provou bebidas com álcool ao lado de sua mãe, mas decidiu que não teria esse consumo nas festas com os amigos. “Eu criei uma imagem ruim em relação a isso porque eu vi muitas cenas feias, com a galera totalmente embriagada, jogando coisas no chão e vomitando. Eu pensei ‘Eu não quero levar isso para a minha vida, não quero levar isso como diversão’”, explica.

“Eu sei que tem gente que bebe e não fica desse jeito, que bebe só por uma questão social, mas eu não consigo ver graça e nem acho o gosto bom”, destaca o estudante de nutrição, que também pontua que prioriza comidas e bebidas que impactem positivamente sua rotina de treinos na academia.

O estudante faz ainda uma análise considerando perspectivas acadêmicas: “Qualquer tipo de álcool que não seja o etanol é considerado tóxico para o corpo humano, nós morremos se tomarmos. O etanol é o único que, se bebermos com cautela, sobrevivemos. Eu o vejo como uma droga liberada, uma toxina ao corpo. Nada contra os meus amigos que bebem, mas eu prefiro não beber”.

Segundo o nutricionista e fisiculturista Arthur Anadon, o álcool é um dos “maiores sabotadores das dietas” de seus pacientes. “Quando você corta o álcool da dieta, é possível melhorar o processo de emagrecimento, de hipertrofia e também a sua disposição no dia a dia. Isso porque a substância atrapalha a secreção regular dos nossos hormônios, principalmente no do estradiol e da monoprogesterona. Quando estamos com baixos níveis desses hormônios, ficamos mais indispostos. Além da desidratação que o álcool causa”.

“Quando uma pessoa reduz muito o consumo de bebida alcoólica, se torna uma pessoa mais disposta, com menos gordura no corpo e mais massa muscular e, claro, muito mais qualidade de vida”, acrescenta.



Drink Primavera

Ingredientes:

4 morangos morangos grandes

50ml suco de abacaxi

20ml xarope de gengibre

25ml sumo de limão

20ml amora

Modo de preparo

Pique e marece os morangos e coloque-os em um copo;

Junte com o suco de abacaxi, xarope de gengibre, sumo de limão, e amora em uma coqueteleira

Bata com gelo

Coloque na tarça e decore com limão fatiado

Órbita Blue

Localizado na Praia do Futuro, o Órbita Blue é uma das referências em drinks autorais sem álcool. A barraca de praia possui quatro variedades de coqueteis, todas pelo custo de R$ 22; como o "Verano", feito com água de coco, suco de tangerina, monin de coco, sumo de limão e gengibre. Há também o Strawberry Coconut Water, à base de morangos, água de coco, limão e hortelã. Opções com hibisco e chá mate também compõem o cardápio.

Patricia Carvalhedo, proprietária do Órbita Blue, conta que tem percebido a diminuição da busca por álcool em relação ao período de pré-pandemia. Por isso, houve a preocupação de aumentar a variedade de drinks não alcoólicos no cardápio. "Tem muito a ver também com o nosso horário de funcionamento. Tem muita gente que vem para a hora do almoço ou só para pegar uma praia, a gente precisa ter essas opções para quem não quer necessariamente beber", diz.

Endereço: Av. Zezé Diogo, 3879 - Vicente Pinzon

Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 9h às 18h30min / sábados e domingos, das 9h às 19h30min

Instagram: @orbitabluebar

Coktelitas

O pub Coktelitas House também oferece uma grande variedade de opções sem álcool, que estão disponíveis no cardápio do bar e para encomendas, todas pelo valor de R$ 20. O drink "Primavera", por exemplo, leva os sabores de morango, limão, gengibre e amora. Já "Sweet Blue", tem abacaxi, limão siciliano, baunilha, xarope de cupuaçu e cítrus.

Para quem busca sabor bem doce, o bar dispõe do "Pantera Cor de Rosa", com frutas vermelhas, leite condensado e creme de leite. A clássica "Soda Italiana" também está disponível no cardápio nos sabores hibisco, amora, maçã verde e gengibre.

Endereço: Coktelitas House Of Drinks - Rua Osvaldo Cruz 2330

Funcionamento: quinta-feiras, das 16h às 00h / sextas-feiras e sábados, das 16h às 1h

Karaokê nas quintas-feiras

Instagram: @coktelitashouse

Hoots

A Hoots Gastropub oferece três opções de coqueteis sem álcool, chamados de "Soft Drinks". Por R$ 17, há os drinks "Sweet Passion", com água de coco, creme de amora, morango, uva roxa, limão taiti e soda. Já o "Pineapple Soft" é composto por água de coco, abacaxi, maracujá, limão taiti e espuma de gengibre. Por fim, o "Love Red" possui água de coco, creme pitaya, maracujá, limão taiti, hortelã e espuma de gengibre.

Endereço: Av. Desembargador Moreira

125 - Meireles

Funcionamento: segunda a quarta-feira e domingos, de 17h às 00h / quinta-feira, das 17h à 1h / sexta-feira e sábado, das 17h às 2h

Instagram: @hootsgastropub

Parrileiro

Com sedes na Aldeota e no Cambeba, o restaurante Parrileiro dispõe de sete variedades de drinks sem álcool, que custam de R$ 13 a R$ 18. Entre eles está o "Berry Lemonade", composto por chá de hibisco, xarope de morango, mix de cítricos, soda de limão e água com gás. Outro drink não alcoólico é o "Refri do Parrileiro", com xarope de gengibre, sumo de limão, suco de laranja e água com gás. Além deles, há a "Soda Gengibre", "Chá Mate", "Geladinho", "Pink Lemonade" e "Chá de Hibisco com Morango".

Endereço: Av. Dep. Joaquim de Figueiredo Correia, 194 - Cambeba / Rua Marcos Macedo, 850 - Aldeota

Funcionamento: segunda a quinta-feira, de 11h às 23h / sexta-feira a domingos, das 11h às 00h.

Instagram: @parrileiro e @parrileiroaldeota