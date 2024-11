Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta-feira, 22 de novembro

ÁRIES

Tente moderar o ritmo. O momento astrológico tende a favorecer conversas profundas sobre a coletividade, o que gera amadurecimento conjunto. Contudo, a tensão Lua-Urano pode dar vazão a polêmicas acaloradas que podem evoluir para conflitos. Atenção redobrada!

TOURO

Procure refletir sobre como aprimorar a interação com a coletividade. A harmonia Lua-Mercúrio pode lhe motivar a buscar sinergia no círculo íntimo, expressando-se de forma envolvente. É importante demonstrar flexibilidade, devido à tensão lunar com Urano.

GÊMEOS

Busque se mostrar acolhedora e aberta a ajustar os interesses nesta Lua Minguante. O discurso tende a ganhar eloquência frente à harmonia Lua-Mercúrio, mas é preciso ter cuidado ao abordar temas que gerem polêmicas e deixem as pessoas na defensiva, devido à tensão lunar com Urano.

CÂNCER

Convém reservar momentos para relaxar a mente. Sua capacidade de planejamento pode se elevar frente à harmonia Lua-Mercúrio, o que lhe ajuda a fazer melhorias na rotina. Mas é preciso se disciplinar para evitar extravagâncias financeiras, devido à tensão lunar com Urano.

LEÃO

Busque mitigar os fatores de estresse no trabalho e fazer mudanças que aprimorem os processos de gestão. Os lazeres culturais tendem a mostrar mentalmente estimulantes com a harmonia Lua-Mercúrio, o que dinamiza as interações em rede.

VIRGEM

Busque valorizar os processos de revisão, visto a Lua Minguante. Seu entendimento sobre os problemas pode ficar apurado, o que ajuda a estabelecer premissas para melhor administrá-los, embora rompantes de temperamento possam aflorar na tensão Lua-Urano.

LIBRA

A coletividade pode se revelar fonte de estímulos intelectuais neste momento de harmonia Lua-Mercúrio. Mas a tensão lunar com Urano tende a evidenciar a importância de atuar com diplomacia diante dos conflitos. Procure seguir discreta sobre os desafios pessoais.

ESCORPIÃO

Busque reduzir a exposição pública. A produtividade intelectual tende a se elevar em prol do trabalho, dando eficácia às suas ações, embora do ponto de vista interpessoal é importante exercitar a diplomacia, pois a Lua se harmoniza com Mercúrio e se estressa com Urano.

SAGITÁRIO

Procure revisar os processos de trabalho. Os horizontes intelectuais tendem a se ampliar com a harmonia Lua-Mercúrio, o que ajuda com estudos de maior complexidade e a fruição cultural. Tente zelar pelas demandas cotidianas, pois acumulá-las pode gerar estresse.

CAPRICÓRNIO

Convém valorizar os momentos de reflexão. Sua capacidade analítica pode aflorar, favorecendo a gestão dos desafios. Contudo, busque aprimorar sua capacidade de negociação, já que a Lua segue harmonizada com Mercúrio e tensionada a Urano.

AQUÁRIO

Busque aprimoramento íntimo. Lua e Mercúrio podem aflorar seu lado articulado na interação com grupos, motivando debates estimulantes, embora a tensão Lua-Urano tende a lhe deixar reativa quando confrontada, o que abre caminho para litígios.

PEIXES

Chegou a hora de ajustar os interesses nas parcerias, como sugere a Lua Minguante. Suas habilidades de gestão podem ganhar evidência, o que ajuda com processos de trabalho eficientes. Contudo, é importante se mostrar dedicada, visto a Lua harmonizada a Mercúrio e tensionada a Urano.





o anjo REYEL

Defende dos inimigos visíveis e invisíveis; domina e favorece os sentimentos religiosos, a filosofia divina e a meditação; confere o amor das virtudes e destrói as obras dos ímpios. O gênio contrário domina o fanatismo e a hipocrisia, favorecendo os inimigos da religião e dos bons costumes. Quem nasce sob esta influência, se distinguirá por suas qualidades.

O SANTO Santa Cecília

A tradição narra que Cecília, nobre jovem romana, foi martirizada por volta do ano 230, durante o império de Alexandre Severo e o Pontificado de Urbano I. Seu culto é antiquíssimo: a Basílica a ela dedicada no bairro romano de Trastevere, é anterior ao edito de Constantino (313) e a festa em sua memória foi celebrada no ano 545. Há uma conexão explícita entre Santa Cecília e a Música, documentada desde a Idade Média tardia. A partir da segunda metade do século XV, em diversos lugares da Europa, a iconografia da Santa começa a proliferar-se e a enriquecer-se de elementos musicais. Ela já era invocada e celebrada como Padroeira dos músicos e cantores. Foi dedicada a ela a Academia de Música, fundada em Roma, em 1584.