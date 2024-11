Programe-se: confira agenda cultural desta sexta-feira, 22 de novembro

Foto: Sétima Films/Divulgação AUÊ Feira acontece no no RioMar Fortaleza

Começa nesta sexta-feira, 22, mais uma edição da Feira Auê. Desta vez, no estacionamento do RioMar Fortaleza. O evento promove, além da divulgação da economia criativa cearense, gastronomia e atrações musicais. Neste primeiro dia, se apresentam DJ Ada Poranga, Balanço Social e as atrações circenses Varieté de circo Circulart e "O futuro é uma bodega", por Palhaço Jeremias.

Quando: 22, 23 e 24 de novembro, das 16 às 22 horas

22, 23 e 24 de novembro, das 16 às 22 horas Onde: Estacionamento do RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Estacionamento do RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Gratuito

Show cover da Joelma

O restaurante Master Pizza organiza nesta sexta-feira, 22, uma noite de karaokê em seu espaço com mediação e show especial de Bruno Carvalho, o cover vocal de Joelma mais famoso do Brasil. No palco, Bruno e seu corpo de baile apresentam os maiores sucessos da Banda Calypso, com canções que marcaram gerações. O karaokê começa às 19 horas e o cover faz sua apresentação às 21 horas.

Quando: sexta-feira, 22, das 19 às 23 horas

sexta-feira, 22, das 19 às 23 horas Onde: Master Pizza (rua Apolo, 28 - Damas)

Master Pizza (rua Apolo, 28 - Damas) Mais informações: @vemsermasterpizza





Feira de Artesanato do Ceará

A 65° Feira de Artesanato do Ceará (Feirart) inicia nesta sexta-feira, 22, com a seleção do trabalho de 80 artesãos de diversos municípios do Estado. O evento segue até o domingo, 24, na Praça Luiza Távora. Os estandes ficam abertos das 17 às 22 horas, com peças variadas de renda de bilro, trançado, crochê, filé, labirinto, dentre outras que compõem o artesanato cearense.

Quando: 22, 23 e 24 de novembro, das 17 às 22 horas

22, 23 e 24 de novembro, das 17 às 22 horas Onde: Praça Luiza Távora (av. Santos Dumont, 1589 - Aldeota)

Praça Luiza Távora (av. Santos Dumont, 1589 - Aldeota) Gratuito





Queridos Monstrinhos

O Coletivo Rei Leal apresenta nesta sexta-feira, 22, a peça "Queridos Monstrinhos". A montagem conta a história de Bela Aborrecida, que está presa em uma torre e é resgatada pelo vampiro Ramiro.

Quando: sexta-feira, 22, às 18 horas

sexta-feira, 22, às 18 horas Onde: Teatro Morro do Ouro (rua 24 de Maio, 600 - Centro)

Teatro Morro do Ouro (rua 24 de Maio, 600 - Centro) Quanto: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira), vendas pelo Sympla





Festival Concreto

A partir desta sexta-feira, 22, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura é sede da 10ª edição do Festival Concreto - Festival Internacional de Arte Urbana. O projeto recebe intervenções de artistas nacionais e internacionais, com obras que exploram a diversidade, a sustentabilidade, a inclusão e a acessibilidade no cotidiano.

Quando: a partir desta sexta-feira, 22, às 19h30min

a partir desta sexta-feira, 22, às 19h30min Onde: Minianfiteatro do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Minianfiteatro do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito