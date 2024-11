Baú da Taty Girl celebra protagonismo feminino no forró, diz cantora

Foto: Divulgação/Capuchino Press Edição de 2024 do Baú da Taty Girl terá participações especiais e será realizado no estacionamento da Arena Castelão

"Pessoal que veio lá do Piauí, levantem as mãos aí para eu ver! Isso aqui é para vocês também, com muito carinho!”. É assim que a cantora cearense Taty Girl abre a música “És Meu Bem Maior”, na gravação do álbum “Baú da Taty Girl”, de 2020. Representando o forró das antigas e ressuscitando hits que mexem nas entranhas do público, o festival tem rompido barreiras fronteiriças e se popularizado em diversos estados do país.

Neste sábado, 23, o estacionamento da Arena Castelão será palco da segunda edição do “Baú da Taty Girl". Além de uma celebração à carreira da artista, a noite proporciona uma rememoração de hits que fizeram parte da vida de diversos cearenses nos anos 90 e 2000. Mais que um show solo da artista, atualmente o Baú se configura, de fato, como um festival, uma vez que também conta com shows individuais de Solange Almeida, Zé Cantor, Lagosta Bronzeada e Eliane.

Além dessas, o festival também traz participações especiais de Pabllo Vittar, Suzy Navarro e Monique Pessoa, que irão dividir o palco com Taty Girl e cantar ao lado da artista. E é nesse mix de celebrações à sua origem que Taty vem inovando com seu formato e trazendo diversidade. Diversidade de gêneros e públicos, à medida que consegue firmar parcerias sólidas com artistas dos mais diversos estilos musicais, como a recente “Falta Coragem”, com Pabllo Vittar.

Acolhendo o novo e homenageando o passado, Taty frisa que, para o Baú poder existir como é hoje, a história da música passou pelas mãos de diversas bandas e, sobretudo, de cantoras que a antecederam. “Esse ano também dedico o título de maior Baú de forró da história à Solange Almeida. A Sol, que tem uma história de garra, sucesso e superação”, afirmou Taty em coletiva à imprensa. Além da ex-integrante do Aviões do Forró, a artista também dedicou esta edição às cantoras Eliane e Suzy Navarro, que também participarão da noite de sábado.

Ao manter esse padrão de reverência a grandes artistas do forró, a gravação do volume dois vem carregada de expectativas. O primeiro Baú da Taty foi gravado em 2019 na Praça Verde do Dragão do Mar, reunindo cerca de 7.000 fãs. Ao ser questionada sobre a experiência de gravar em um local culturalmente histórico para a cidade, Taty afirmou que está dentro de sua função como artista levar o patrimônio cultural nordestino para o restante do país. “O Baú gravado no Dragão do Mar foi um sucesso completo e tenho até hoje pessoas de todo o Brasil perguntando que local era aquele. O Dragão ficou muito marcado pelo Baú e eu tenho um carinho enorme por aquele lugar. Agora estou levando o Castelão, que é outro patrimônio da nossa cidade, para o mundo, para as pessoas conhecerem. Tenho certeza de que, quando todas as luzes estiverem acesas nessa arena, o público irá a loucura”, explica a artista.

Após a gravação de Taty, o Centro Cultural Dragão do Mar recebeu diversos outros artistas do gênero para a gravação de seus respectivos DVDs. Como foi o caso do show “Simbora Lagosta”, comemorativo dos 25 anos de trajetória da banda Lagosta Bronzeada, que aconteceu em agosto de 2024 e também contou com a participação da artista.

Mantendo relações com grandes nomes do forró e em uma perspectiva de união com as diferentes bandas do estado, Taty Girl fala sobre a relação de respeito mútuo e união entre os grupos. “Quando você decide realizar um Baú, tem que avisar aos outros artistas parceiros. Aracaju, por exemplo, pede muito o Baú, mas desistimos de fazer lá porque a Calcinha Preta iria lançar o DVD Atemporal e sabíamos que a realização de um poderia atrapalhar as vendas do outro. Existe um diálogo e uma parceria muito grande entre a gente que é do forró e é algo que vem de cada projeto no seu lugar e no tempo certo”, destaca.

Ao traçar metas para o futuro, a cantora afirma querer levar o Baú para todo o Brasil. Em outubro de 2023, o festival chegou ao Sudeste pela primeira vez e lotou o Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo. Com centenas de nordestinos cantando e se emocionando ao som do forró das antigas, a artista também acredita que esse tipo de encontro possa existir para brasileiros que residem fora do país.

“Ano que vem, eu quero fazer o Baú nos Estados Unidos. Existe todo um trâmite, inclusive com a licença para realizar o show, mas é de fato uma ideia que se transformou num sonho. E sinto em dizer que não sou uma mulher de ter sonhos, mas de realizações. Então até maio de 2025 queremos estar com esse projeto lançado”, conta a artista.

Durante a pandemia, a cantora foi pioneira ao realizar diversas lives com números expressivos de visualizações, em um cenário no qual muitos ainda não haviam se adaptado ao formato. Em fevereiro de 2021, a compositora reuniu 15 nomes do forró na live “Nossa História”, como Mara Pavanelly, Walkyria Santos e Márcia Fellipe. O show virtual ficou marcado por contar apenas com mulheres do forró e pela música inédita que abriu a live, dedicada ao protagonismo feminino das forrozeiras.

Com esse pioneirismo e conexão direta com o mercado, a cantora cearense vem quebrando recordes e conquistando ouvintes de diversas faixas etárias. Nascida em Aracoiaba, no Ceará, Tatiana Maria Nascimento de Araújo teve uma infância marcada por desafios. Antes de se tornar a Barbie do Forró, teve que sair de casa ainda jovem, enfrentou diversas dificuldades financeiras e passou noites em claro, sobrevivendo como podia nas ruas.

Com mais de 30 anos de carreira, e após passagens por bandas tradicionais como Forró Real e Solteirões do Forró, Taty Girl é hoje reconhecida por sua voz potente e presença de palco, notória por levar os fãs em shows que se prolongam até às 8h da manhã.

Em um espetáculo que preza pela conexão com o público e por proporcionar uma experiência completa para os fãs, a segunda edição do Baú da Taty Girl convida todos os presentes da Arena Castelão a celebrar as vozes do Nordeste e a força das mulheres no forró das antigas.



Serviço

Baú da Taty Girl 2024

Quando: sábado, 23 de novembro, às 21 horas

Onde: Estacionamento da Arena Castelão (Rua R - Mata Galinha)

Quanto: ingressos a partir de R$ 120

Mais informações: no Instagram @baudatatygirl