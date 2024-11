Circulação da cultura cearense

Foto: FERNANDA BARROS Evento de lançamento aconteceu na Pinacoteca

O Governo do Estado do Ceará, em parceria com o Instituto BR, lança o programa Ceará Criativo, que traz como objetivo o fortalecimento da economia criativa cearense, assim como a projeção de artistas e grupos locais para o mercado nacional.

A iniciativa foi detalhada em evento de lançamento realizado na noite de sexta-feira, 22, na Pinacoteca do Ceará. São três eixos que organizam o projeto: Plataforma de Formação, Plataforma de Negócios e Programa de Mobilidade Artística, contemplando artistas de diferentes linguagens, como música e circo.

"Com o Ceará Criativo, estamos preenchendo uma lacuna e ampliando os investimentos na cultura cearense, impulsionando a economia criativa e fortalecendo a identidade do nosso Estado. O lançamento dessa nova política marca um novo capítulo na história da Cultura do Ceará, oferecendo um mecanismo para conectar artistas, produtores e público. Essa nova plataforma acontece num momento importante de democratização da nossa cultura, estimulando as produções artísticas e promovendo a diversidade. O Ceará Criativo é a nossa vitrine para o mundo", destaca Luisa Cela, titular da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE).

O eixo "Plataforma de Formação", por exemplo, é voltado para ofertar capacitação e qualificação aos artistas cearenses. Nele, ocorrerão treinamentos especializados e consultorias destinadas ao público alvo da política.

A Secult também prevê que ele promova a cultura cearense em grandes eventos, gere empregos e renda no setor cultural, e fortaleça a identidade cultural do Estado.

Já a "Plataforma de Negócios" será como um escritório de atendimento permanente de suporte. Nela, serão realizadas rodadas de negócios que visam conectar os artistas com investidores e compradores da área.

Outro ponto a ser trabalhado nessa divisão é a promoção de missões diplomáticas e comerciais, buscando divulgar a cultura do Ceará no exterior, além de facilitar da participação de produtos culturais cearenses em grandes eventos.

Por fim, o "Programa de Mobilidade Artística" se estrutura em dois pontos: a chamada pública e a mobilidade induzida. Com a iniciativa, a Pasta apoiará aqueles artistas que já possuem conexões prévias com eventos internacionais. Com este eixo, a instituição também prevê promover acordo e projetos com instituições de grande relevância, inserindo artistas do Estado em grandes eventos internacionais.

"O Ceará Criativo nasce como uma importante ferramenta de difusão e projeção nacional e internacional das artes e da cultura cearense. Por meio de ações formativas completas e com a construção de conexões mundo afora, o programa vai fomentar a economia criativa e enriquecer a dimensão simbólica em torno do potencial da cultura produzida no Estado", ressalta Paulo Feitosa, diretor do programa.