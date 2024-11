Programe-se: confira a agenda cultural deste sábado, 23 de novembro (23/11)

Foto: Felipe Maaker/Divulgação Com Saulo Fernandes e DJs convidados, festa #SauloSomESol acontece neste sábado, 23, Domingo Beach Club, localizado na Praia do Futuro

O cantor Saulo Fernandes retorna para Fortaleza neste sábado, 23, para mais uma edição do #SauloSomESol. O evento encabeçado pelo artista baiano une axé, pop e reggae em uma só noite. Com início marcado para às 15h30min, o momento irá aproveitar o pôr do sol da Capital e a festa deve seguir até altas horas. Saulo irá apresentar suas canções mais famosas.

Quando: sábado, 23, a partir das 15h30min

sábado, 23, a partir das 15h30min Onde: Seu Domingo Beach Club (av. Zezé Diogo, 5531 - Praia do Futuro)

Seu Domingo Beach Club (av. Zezé Diogo, 5531 - Praia do Futuro) Quanto: R$ 220 (meia-entrada) e R$ 440 (inteira); vendas no site Efolia





Engenheiros sem Crea

Augusto Licks e Carlos Maltz, ex-integrantes da formação clássica dos Engenheiros do Hawaii, fazem show no Pub 5 Elementos neste sábado, 23. Restam poucos ingressos para a atração. A dupla, que se apresenta como "Engenheiros Sem Crea", revive grandes sucessos da banda e canções de todos os álbuns. Estão no repertório músicas como "Toda Forma de Poder", "Infinita Highway", "Refrão de Bolero" e "Somos Quem Podemos Ser".

Quando: sábado, 23, às 22 horas

sábado, 23, às 22 horas Onde: 5 Elementos Pub (rua Ana Bilhar, 1178 - Varjota)

5 Elementos Pub (rua Ana Bilhar, 1178 - Varjota) Quanto: a partir de R$ 180; vendas no Sympla





Feira do Conhecimento

É encerrada neste sábado, 23, a oitava edição da Feira do Conhecimento. O evento populariza ciência, tecnologia, inovação e negócios. A programação com palestras com nomes nacionais, exposições, campeonatos e atividades para todas as idades. Entre as atrações de hoje estão Alberto Bial, que apresenta o "Jogo Limpo", e Max Petterson, que apresenta o Ceará Awards 2024.

Quando: sábado, 23, das 10h às 19 horas

sábado, 23, das 10h às 19 horas Onde: Pavilhão Oeste do Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Pavilhão Oeste do Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Gratuito

Linkin Park

Em comemoração aos 21 anos do álbum "Live in Texas", do Linkin Park, o Vibe 085 promove tributo a uma das bandas mais consagradas do Nu Metal com o grupo The Clown. A abertura da noite tem Especial Evanescence com a banda EvFallen. Também vai ter adesivos comemorativos, painel de fotos e quiz.

Quando: sábado, 23, a partir das 21 horas

sábado, 23, a partir das 21 horas Onde: Vibe 085 Pub (av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Vibe 085 Pub (av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 25; vendas no Sympla