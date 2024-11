Saga "Dragon Quest" lança remake e revitaliza jogo

Foto: Steam/reprodução Frame do jogo "Dragon Quest III HD-2D Remake"

"Dragon Quest III HD-2D" é mais que um remake. É uma revitalização brilhante de um dos maiores RPGs da história dos videogames com um visual moderno e uma série de melhorias na jogabilidade. Lançado pela primeira vez em 1988, o jogo foi um marco na história do gênero, definindo elementos que ainda vemos hoje em dia, tanto em produções ocidentais, quanto orientais.

Semelhante ao estilo visual de "Octopath Traveler" e "Triangle Strategy", o game exibe uma estética HD-2D, com gráficos que misturam cenários 3D detalhados e personagens em duas dimensões. Essa abordagem visual cria uma sensação de diorama, quase como se estivéssemos folheando um livro pop-up, o que dá vida a cada vilarejo e masmorra explorados.

Diferente de RPGs mais complexos, como os da série "Final Fantasy", a narrativa da saga "Dragon Quest" segue uma dinâmica próxima à da jornada do herói. O mapa do mundo é inspirado na geografia da Terra, o que dá um toque curioso às localidades, como Jipang, que remete ao Japão feudal. A progressão é bastante linear, com pontos marcados no mapa para guiar o jogador, mas é possível desativar essas indicações para quem prefere explorar por conta própria e se perder nas dicas dos NPCs.

Assim como no título original, quando lançado no Nintendinho, os controles aqui são simples e acessíveis, mantendo a tradição dos RPGs clássicos. As batalhas continuam sendo por turnos, em uma perspectiva de primeira pessoa que homenageia os jogos originais, e as configurações de táticas permitem uma personalização interessante: você pode definir estratégias para os membros da equipe, como focar em cura ou atacar sem gastar pontos de magia.

No entanto, quem não está acostumado com esse estilo mais nostálgico de gameplay pode achar o ritmo um pouco lento e as batalhas um tanto repetitivas, especialmente nos momentos em que a narrativa é interrompida por uma necessidade de aumentar a força dos personagens jogáveis.

A trilha sonora do jogo é um destaque à parte, com versões orquestradas das composições de Koichi Sugiyama. Os temas são nostálgicos e cativantes, transportando o jogador para a época dos RPGs clássicos dos anos 1980 e 1990. Os efeitos sonoros são claros e precisos, desde o tilintar da espada até o som das águas em movimento. Os diálogos são dublados em inglês, e a atuação de voz é bem feita.

A interpretação da maioria das vozes trazidas no game adiciona um peso emocional às sequências, dando mais profundidade aos personagens, algo que era ausente nas versões anteriores do título. "Dragon Quest III HD-2D Remake" consegue capturar o encanto do jogo original e é um prazer para os aficionados da série. Existem várias mudanças que podem desagradar aqueles que já jogaram em versões anteriores.

Novos jogadores certamente ficarão maravilhados com a história e a qualidade gráfica e sonora do título, mas seu sistema de combate pode parecer incomum para quem não está familiarizado com o estilo clássico de RPG. Sem dúvida, esta é uma experiência que serve tanto como uma homenagem quanto como uma atualização de um dos maiores RPGs de todos os tempos.