Última apresentação de "A Mente Capta" em Fortaleza acontece neste sábado, 23

Foto: Grupo Comédia Cearense/Divulgação Peça "A Mente Capta" é dirigida por Hiroldo Serra

O espetáculo “A mente capta” chega a última apresentação da temporada comemorativa dos 67 anos do Grupo Comédia Cearense. A montagem acontece neste sábado, 23, no Teatro Nadir Papi Saboya, do colégio Farias Brito, no bairro Varjota.

Escrita em 1982 por Mauro Rasi, a peça cômica se passa em uma sala de terapia em grupo, onde os pacientes tentam solucionar os problemas neurológicos, superar neuroses e se libertar de traumas e angústias que os assombram. Carência afetiva, desprezo dos pais, e dificuldades em relacionamentos fazem parte dessa lista.

A responsável por atender ao grupo é a personagem Dra. Rosa Cruz, vivida por Lia Serra, uma anti-psiquiatra que os trata de uma forma diferente — ao invés de recorrer a nomes famosos da psicanálise, ela utiliza métodos nada recomendáveis.

Dirigido por Hiroldo Serra, o espetáculo traz em seu elenco, além de Lia Serra, os atores Poliana Morais, Érica Cardoso, Kátia Camila, Natali Lima, Cristiano Marques, Lúcio Leon, Taynara Tavares e Luís Costa.

Espetáculo "A Mente Capta"

Quanto: R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira); vendas no Sympla ou na bilheteria do local no dia da apresentação, a partir das 19 horas