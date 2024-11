Confira programação cultural para este domingo, 24 de novembro

Foto: Julieta/Divulgação Clayton Nascimento estreia espetáculo "Macacos"

O ator Clayton Nascimento apresenta neste domingo, 24, um espetáculo sobre a estruturação do racismo e do apagamento das memórias e ancestralidades negras que estão enraizadas neste País. A história é narrada a partir do relato de um homem negro que busca entender a estruturação do racismo e o porquê da palavra mais usada como xingamento ao povo negro ser "macaco".

Quando: domingo, 24, às 18 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 50 - Centro)

Quanto: a partir de R$ 25, vendas no Sympla





Pai dos Gatos

O Teatro Brasil Tropical é palco do stand-up comedy "O Pai dos Gatos", que brinca com a rotina de um tutor de gatos. O humorista André Assunção, pai de 47 felinos, anuncia que "ser gateiro é ser um feliz escravo" dos animais. Ele conta histórias dos resgates que fez e de como os gatos transformaram sua vida.

Quando: domingo, 24, às 19 horas

Onde: Teatro Brasil Tropical (av. da Abolição, 2323 - Meireles)

Quanto: a partir de R$ 40, vendas no Sympla

Matutando

O humorista cearense Bruno Brasileiro apresenta neste domingo, 24, o show de despedida do "Matutando", espetáculo que construiu com roteiro recheado por histórias da inocência de um matuto e a sua transição do interior do Ceará para a Capital. O artista apresenta sua visão criativa do mundo nesta apresentação.

Quando: domingo, 24, às 19 horas

Onde: Teatro Chico Anysio (av. da Universidade, 2175 - Benfica)

Quanto: a partir de R$ 20; vendas pelo Sympla

Clóvis dos Clowns

O ator e diretor cearense Ricardo Guilherme apresenta neste domingo, 24, a aula-espetáculo "Clóvis dos Clowns". A peça homenageia Clóvis Matias (1913-1999), que foi mestre de palhaçaria, além de ter sido porteiro do Theatro José de Alencar durante 20 anos.

Quando: domingo, 24, às 18 horas

Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Gratuito

Distribuição de entradas pelo Sympla

Tudo Junto e Misturado

Neste domingo, 24, a Biblioteca Estadual do Ceará recebe o espetáculo "Tudo Junto e Misturado", da trupe Circo Muamba. A peça elabora situações alegres e humoradas construídas ao longo dos seis anos do grupo, original de Aracati. A performance mistura técnicas circenses.

Quando: domingo, 24, às 15 horas

Onde: Biblioteca Estadual do Ceará (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Gratuito