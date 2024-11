Acidum Project inaugura exposição visual em galeria de Fortaleza

Foto: Viktor Braga/Divulgação Terezadequinta e Robézio, dupla de artistas que forma o Acidum Project

O duo Acidum Project, formado pelos artistas cearenses Terezadequinta e Robézio, lança na próxima quinta-feira, 28, a exposição “Mantra”.

Aberta na Cave Galeria, localizada no bairro Meireles, a mostra visual conta com pinturas, esculturas e desenhos que debatem as temáticas acerca da espiritualidade.

Com quase 20 anos de trajetória artística, a dupla é reconhecida por seus grandes murais e obras coloridas espalhadas por diversos locais de Fortaleza – como o painel “Eva”, na avenida Domingos Olímpio –, sendo considerados profissionais de referência nacional e internacional em pintura contemporânea e urbana.

Série "Abstratos", 2024, do Acidum Project. Acrílica sobre mdf naval, 44 x 35 cm Crédito: Viktor Braga/Divulgação

Na mostra que integra a série “Abstratos”, as obras apresentadas buscam construir “canais de comunicação entre o mundo terreno e o mundo espiritual, entre o plano visível da matéria e o plano invisível da existência”.

As obras trazem texturas inspiradas na arquitetura tradicional do Nordeste e possuem cores que destacam as vibrações do “tempo e espaço”.

“Mantra” fica em cartaz até o dia 11 de janeiro de 2025, com visitação aberta de terça a sexta-feira, das 13 às 19 horas, e sábado, das 10 às 14 horas.

"Elo", 2024, do Acidum Project. Óleo, acrílica e spray sobre tela, 160 x 120 cm Crédito: Viktor Braga/Divulgação

Exposição “Mantra” de Acidum Project

Abertura: quinta-feira, 28, 18 horas às 22 horas



quinta-feira, 28, 18 horas às 22 horas Visitação: de terça a sexta-feira, das 13 às 19 horas, e sábado, das 10 às 14 horas



de terça a sexta-feira, das 13 às 19 horas, e sábado, das 10 às 14 horas Onde: Cave Galeria (rua Pereira Valente, 757, Casa 03 - Meireles)



Cave Galeria (rua Pereira Valente, 757, Casa 03 - Meireles) Mais informações: no Instagram @acidumproject e @cavegaleria



no Instagram @acidumproject e @cavegaleria Gratuito

