Confira a agenda cultural desta segunda-feira, 25

Foto: FERNANDA BARROS Ministra da Cultura, Margareth Menezes, e secretária da Cultura do Ceará, Luiza Cela, participam da cerimônia de abertura do 8º Fórum Nacional dos Museus

Começa nesta segunda-feira, 25, a oitava edição do Fórum Nacional de Museus. Fortaleza sedia o evento, cuja programação ocorre até sexta-feira, 29. A cerimônia de abertura ocorre às 18 horas e tem presença da Ministra da Cultura, Margareth Menezes, da secretária da Cultura do Ceará, Luisa Cela, e da presidente do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), Fernanda Castro. O evento tem como um dos principais objetivos nesta edição consolidar as bases para a implantação de uma articulação nacional dos museus brasileiros.

Quando: segunda-feira, 25, às 18 horas; programação até sexta-feira, 29

Onde: abertura no Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Gratuito

Programação completa e inscrições: forum.museus.gov.br/





Walter Carvalho

Segue até sexta-feira, 29, a exposição fotográfica "Territórios", do fotógrafo e cineasta Walter Carvalho. A mostra, com curadoria de Eder Chiodetto, ocorre no Espaço Cultural Arandu, na cidade de Caucaia, e tem recursos de acessibilidade para deficientes visuais. "Territórios" reúne 27 fotografias de Walter Carvalho e é realizada pelo Instituto Myra Eliane em parceria com o Museu da Fotografia Fortaleza. As obras revelam o olhar de Carvalho sobre o cotidiano, com registros sobre cenas urbanas, esculturas e alegorias de carnaval.

Quando: até sexta-feira, 29, das 7h30min às 16h30min

Onde: Espaço Cultural Arandu (Av. Central, s/n, Bairro Araturi - Caucaia)

Gratuito





Wicked

Baseado no musical homônimo da Broadway, "Wicked" está em cartaz nos cinemas de Fortaleza. A obra é o prelúdio da história de Dorothy e do Mágico de Oz, onde conhecemos a história não contada da Bruxa Boa e da Bruxa Má do Oeste. Na trama, Elphaba é incompreendida por causa de sua pele verde incomum e por não ter descoberto seu verdadeiro poder. Ela conhece Glinda, jovem popular e ambiciosa que só quer garantir seus privilégios e ainda não conhece sua verdadeira alma. As duas iniciam uma inesperada amizade; no entanto, suas diferenças entram no caminho, o que pode perpetuar no futuro de cada uma e em como as pessoas de Oz as enxergam.

Quando e onde: Ingresso.com





A Herança

Está em cartaz o filme nacional "A Herança". Após receber a notícia da morte de sua mãe, Thomas retorna ao Brasil com o namorado, Beni. Chegando ao destino, descobre ser o único herdeiro de uma avó que nunca chegou a conhecer. Curioso para se reconectar com a história da família, eles visitam a casa e Thomas é recebido por duas tias idosas que o tratam como um filho há muito perdido. À medida que Thomas fica cada vez mais encantado com o lugar, Beni começa a suspeitar que algo maligno se esconde sob a fachada de uma vida tranquila no campo. Dirigida por João Cândido Zacharias, o filme tem no elenco Diego Montez, Yohan Levy, Analu Prestes, Cristina Pereira, Luiza Kosovski.

Quando e onde: Ingresso.com





Herege

Produzido pelo estúdio A24, o suspense "Herege" segue em exibição em cinemas de Fortaleza. Protagonizado por Hugh Grant, o filme fala sobre duas jovens missionárias que dedicam seus dias a tentar atrair novos fiéis. Em uma de suas visitas, elas encontram o Sr. Reed, um homem aparentemente receptivo e até mesmo inclinado a converter-se. Contudo, a acolhida amistosa logo se revela um engano, transformando a missão das jovens em uma perigosa armadilha. A obra, dirigida por Scott Beck e Bryan Woods, tem ainda no elenco nomes como Sophie Thatcher, Chloe East e Topher Grace.

Quando e onde: Ingresso.com