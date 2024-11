Fortaleza recebeu a 1ª presidente de Rotary International

Foto: Acervo Pessoal Stephanie Urchick deu entrevista exclusiva

"Expandir o nosso comprometimento com a diversidade, equidade e inclusão é muito importante, e nós, rotarianos, podemos e devemos manter, em nossos projetos e em nossa vida, o compromisso com o bem-estar uns dos outros como primeiro passo para expandir o que está ao nosso alcance, permitindo-nos divulgar e estimular a paz nesses tempos tão conturbados". A declaração é de Stephanie Urchick, jovem americana, a primeira mulher presidente do Rotary International, em entrevista exclusiva à nossa coluna, registrando uma mensagem linda, que é enfrentar os desafios aprendendo a compartilhar com a magia de Rotary.

Alegre, comunicativa e vindo ao Ceará, pela primeira vez, para participar do 47º Instituto Rotary do Brasil Agerson Tabosa Pinto - evento que reuniu quase 2 mil rotarianos do país inteiro e de outros países convidados, recebendo a organização de Henrique Vasconcelos, diretor de Rotary Brasil -, Stephanie lembrou para os rotarianos que "se o mundo está mudando, nossos clubes não podem se dar ao luxo de ficar parados, daí a necessidade de desenvolver ações efetivas que levem a paz aos necessitados, impulsionem o projeto pólio plus, motivem o congraçamento, a alegria entre os associados e seus familiares." O mapa do movimento rotário registra 1.120.240 rotarianos no mundo, distribuídos em 219 países e 37.064 clubes.

Revelando que a construção da paz é uma de suas prioridades, a presidente do Rotary Internacional revelou que uma das maneiras mais eficazes de construí-la é com as Bolsas Rotary pela Paz, por meio das quais os profissionais da área aprendem a prevenir e neutralizar conflitos. Em universidades renomadas ao redor do mundo, o Rotary já formou mais de 1.800 bolsistas. "E graças a uma doação de US$ 15,5 milhões da Fundação Otto e Fran Walter", informou, "vamos agora formar esses construtores da paz em mais regiões com o novo Centro Rotary na Universidade de Bahçesehir, em Istambul, na Turquia", local que receberá, em fevereiro próximo, de 20 a 22, a Conferência Presidencial da Paz 2025.

Como se não bastassem a riqueza dos temas apresentados, a programação científica desenvolvida e o numero de participantes comprovando toda a importância dos eventos, o 1º Congresso de Desenvolvimento e Comportamento Infantil e o 18º Congresso Cearense de Pediatria apresentou o primeiro coral musical formado somente por médicos pediatras. Um espetáculo de interação entre a ciência médica e a arte. Para os organizadores João Borges e Anamaria Cavalcante e Silva, só aplausos!

A eleição da advogada Christiane Leitão, primeira mulher a presidir a OAB Ceará, representa uma bela vitória, marcada pelo trabalho, seriedade e dedicação dela à entidade e aos advogados, mantendo como líder entusiasmo e competência para as muitas missões. Nesse testemunho de trabalho, há identidade com outra caminhada. Há entre uma mulher atuante profissionalmente, a sua história de vida: árvore plantada no amor. Christiane é filha de Lúcia e Osvaldo Carioca, dessa união cristã, os frutos e as flores são gerados entre as bênçãos de Deus. Veio seu casamento com Hélio Leitão, e mais uma árvore cresce, abrigando no coração de cada um a vocação para uma vida dedicada à família retratada entre o casal e os filhos, Osvaldo e Hélio. Debruçando-se sobre os pequenos registros, está não a primeira mulher chegante a OAB Ceará, mas uma grande mulher iluminada, séria, capacitada e preparada para os desafios do tempo e para a preservação de valores. Só aplausos!

A comemoração das Bodas de Ouro de Beatriz e Manoel Viana refletiu todo o amor e a alegria dos nubentes e sua família ao longo da vida, sacramentando a união abençoada por Deus. Os amigos mais queridos fizeram coro de alegria e a noite fluiu entre músicas, danças e longas conversas.

Thaíse e Emanuel, filhos queridos de Álvaro e Laíse Carvalho e de Henrique Muniz e Eunice Cardoso reuniram familiares e amigos para oficializar sua união de amor em lindos momentos sua união matrimonial.