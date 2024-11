Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda-feira, 25 de novembro

ÁRIES

Tente manter as demandas em dia para então se abrir às oportunidades. Sua força de vontade frente às suas ambições pode ser nutrida, o que lhe leva a se articular de forma dinâmica com os grupos de interesse, visto que Sol e Marte seguem harmonizados entre si.

TOURO

As relações íntimas podem vivenciar experiências que contribuem com a renovação dos vínculos. O momento tende a motivar uma tomada de postura dinâmica na vida familiar, o que lhe faz atuar em diversas frentes de maneira eficaz, como sugerem Sol e Marte harmonizados.

GÊMEOS

O lar pode vivenciar um momento de sinergia emocional que leva à renovação dos vínculos. Você tende a adotar uma postura colaborativa no trato humano, o que contribui com a soma de esforços em prol das metas em comum, como sugere a harmonia Sol-Marte.

CÂNCER

Busque se mostrar acessível do ponto e vista da comunicação, visto que as trocas tendem a ser surpreendentes. O momento tende a lhe despertar proatividade e praticidade, favorecendo as demandas do cotidiano doméstico e profissional, o que lhe ajudam a conciliar as demandas com eficácia.

LEÃO

A proximidade da Lua Nova tende a abrir caminho para a fruição de experiências revigorantes em grupo, por isso busque se mostrar acessível. Seu lado sociável e articulador no trato humano pode aflorar, visto Sol e Marte harmonizados entre si.

VIRGEM

Procure buscar sinergia emocional e renovação no ambiente familiar. Momento marcado pelo fortalecimento interior e por uma tomada de postura confiante perante a vida e aos desafios que a permeiam, visto que Sol e Marte seguem harmonizados entre si.

LIBRA

Sua percepção dos problemas pode se ampliar na medida em que você se permite avaliá-los sob perspectivas diversas. O momento tende a aflorar seu lado fraterno e colaborativo, o que contribui com o fortalecimento das parcerias em curso, como sugere a harmonia entre Sol e Marte.

ESCORPIÃO

As parcerias podem trilhar caminhos que conduzem à renovação. Sua capacidade gestora tende a se dinamizar, o que contribui com a produtividade cotidiana e uma maior valorização dos recursos materiais, como sugerem Sol e Marte harmonizados entre si.

SAGITÁRIO

Seus objetivos podem se renovar, o que lhe faz dar impulso aos projetos profissionais. O momento tende a sugerir uma ampliação dos horizontes existenciais, favorecendo uma tomada de postura determinada perante a vida, visto que Sol e Marte seguem harmonizados entre si.

CAPRICÓRNIO

É importante diversificar suas estratégias e ampliar o alcance das suas iniciativas. Nesta fase, você tende a adotar uma postura destemida perante os desafios, visto que sua autoconfiança pode se elevar frente à harmonia entre Sol e Marte.

AQUÁRIO

Busque se mostrar acessível às pessoas queridas e aberta a compartilhar novas experiências. Sua capacidade de liderança tende a ficar em evidência, o que ajuda com o alcance das ações articuladas na coletividade, como sugere a harmonia envolvendo Sol e Marte.

PEIXES

Descobertas interessantes podem ganhar corpo em meio à soma de talentos. O momento tende a imprimir um ritmo mais intenso à rotina, o que aflora seu lado proativo, adaptável e persistente, como sugere a relação harmoniosa envolvendo Sol e Marte.





o anjo VASAHIAH

Justiça, nobreza, amabilidade, modéstia, propensão à magistratura ou à advocacia. O gênio contrário domina todas as más qualidades do corpo e da alma. Quem nasce sob esta influência será amável, espiritualizado e modesto. Terá excelente memória e falará qualquer idioma com facilidade. Será um grande estudioso e sua vida rica em experimentar de tudo um pouco.

O SANTO Santa Catarina de Alexandria

Santa Catarina de Alexandria nasceu no ano 287, em Alexandria, onde recebeu uma ótima formação cristã. É uma das mais célebres mártires dos primeiros séculos, venerada pela Igreja Ortodoxa como uma grande mártir, e na Igreja Católica é reverenciada como um dos catorze Santos Auxiliadores.

Diz a lenda que o pai era Costes, rei de Alexandria. Aos 17 anos, Catarina era a mais bonita e a mais sábia das jovens de todo o império. Essa sabedoria levou-a a ser muitas vezes invocada pelos estudantes. Anunciou que desejava casar-se, contanto que fosse com um príncipe tão belo e tão sábio como ela. Esta segunda condição embargou que se apresentasse qualquer pretendente.