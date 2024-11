Chico César faz show em Fortaleza em dezembro; saiba detalhes

Foto: Ana Lefaux/Divulgação Chico César apresenta álbum " Vestido de Amor" em show em Fortaleza

O cantor e compositor Chico César chega a Fortaleza para show no Cineteatro São Luiz em 8 de dezembro. O artista interpreta “Vestido de Amor”, décimo álbum de estúdio e obra que aborda o tema do pan-africanismo do ponto de vista da diáspora.

A apresentação ocorre em um domingo às 18 horas. Os ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 40 e podem ser adquiridos no site Sympla e nas bilheterias do São Luiz. Restam apenas entradas para o setor Plateia Superior. O Plateia Inferior está esgotado.

| Leia também | Festival Elos: Liniker canta junto de um público lotado neste domingo

Em “Vestido de Amor”, Chico César entrega ao público um álbum com “múltiplas cores”, indo do forró do norte brasileiro ao reggae jamaicano, da rumba zairense para o calipso e do coco ao elétrico rock urbano.

Chico César em Fortaleza: Álbum tem narrativa “franca e lúdica”

O décimo álbum de estúdio do cantor paraibano é o primeiro trabalho do artista concebido fora do Brasil. A obra conversa com a canção “Mama África”, de 1996, na qual Chico César faz homenagem “à mulher negra, mãe solteira de mãos sujas e grande coração”.

Leia mais Anitta anuncia novo álbum em português; veja detalhes

Museu Brinquedim abre exposição interativa em praça de Fortaleza

Acidum Project inaugura exposição visual em galeria de Fortaleza Sobre o assunto Anitta anuncia novo álbum em português; veja detalhes

Museu Brinquedim abre exposição interativa em praça de Fortaleza

Acidum Project inaugura exposição visual em galeria de Fortaleza

Hoje, em uma sociedade global em que a “apropriação cultural é tão aguda”, a África alimentou as tendências culturais e foi nutrida por elas. Inspirado nessa dialética, ele convidou Salif Keita e Ray Lema, dois grandes nomes da música africana, para o disco.

Assim, segundo o artista, “Vestido de Amor” elabora “uma narrativa franca e lúdica, afirmação de um mundo mestiço, onde dançar é sempre possível, especialmente através da alegria, das mensagens de paz e fraternidade, mas também de luta”.

Chico César em Fortaleza

Quando : domingo, 8 de dezembro, às 18 horas

: domingo, 8 de dezembro, às 18 horas Onde : Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto : R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) Vendas : Sympla e bilheteria do Cineteatro São Luiz

: Sympla e bilheteria do Cineteatro São Luiz Funcionamento da bilheteria: terça a sexta, das 9h30min às 18 horas, e aos sábados, das 9h30min às 17 horas. Aos domingos, duas horas antes do evento até o horário de início da atração



Chico César em Fortaleza

Quando: domingo, 8 de dezembro, às 18 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Vendas: Sympla e bilheteria

Funcionamento da bilheteria: terça a sexta, das 9h30min às 18 horas, e aos sábados, das 9h30min às 17 horas. Aos domingos, duas horas antes do evento até o horário do show