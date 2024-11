Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça-feira, 26 de novembro

ÁRIES

É preciso facilitar o diálogo e demonstrar capacidade diplomática frente às questões a serem mediadas. A tensão Lua-Vênus pode sugerir conflitos interpessoais motivados por vaidades feridas, o que afeta a convivência e a gestão compartilhada das demandas de trabalho.

TOURO

Tente cortar com as especulações sobre os problemas e assumir uma postura prática. As dificuldades podem prejudicar a autoestima e lhe deixar desesperançosa, o que afeta sua forma de exteriorizar ideias e sentimentos, como aponta a tensão Lua-Vênus.

GÊMEOS

Tente cultivar inteligência emotiva e se expor de maneira ponderada. As necessidades coletivas podem conflitar com as individuais neste momento de tensão entre Lua e Vênus, o que gera ressentimentos que prejudicam sua reputação social.

CÂNCER

Busque analisar as situações de forma imparcial e fazer acordos. As relações pessoais e de âmbito doméstico tendem a ficar suscetíveis à tensão Lua-Vênus, dando vazão a ressentimentos. Cuidado ao levar tudo para o lado pessoal, evitando tornar o conflito mais pulsante.

LEÃO

Tente demonstrar empatia e equilíbrio emotivo para resgatar o companheirismo. A comunicação no ambiente de trabalho tende a ficar fragilizada com a tensão Lua-Vênus. É preciso ter atenção a comentários que porventura possam ser mal interpretados.

VIRGEM

Tente não se deixar levar pelo consumismo para preencher vazios emocionais. É importante se dedicar ao exercício das suas vocações. A tensão Lua-Vênus pode afetar seu bom senso ao lidar com questões materiais e financeiras, o que lhe deixa suscetível a falhas de julgamento.

LIBRA

Convém neutralizar a hostilidade com gentileza. Desafetos familiares podem ganhar corpo frente à tensão entre Lua e Vênus, o que torna o ambiente doméstico difícil de conviver. Busque dar espaço às pessoas e transmitir serenidade frente aos desafios.

ESCORPIÃO

Tente avaliar os fatos de maneira imparcial e se abrir ao usufruto dos prazeres íntimos. As cicatrizes emocionais podem incomodar, o que abala a autoestima e compromete sua expressividade, visto a tensão entre Lua e Vênus. Cuidado redobrado!

SAGITÁRIO

Tente cultivar autocontrole emotivo e se cercar de pessoas responsáveis. Lua e Vênus tensionadas podem lhe deixar suscetível a gastar de forma excessiva e negligenciar as demandas do dia a dia, o que compromete o equilíbrio financeiro e o andamento das rotinas.

CAPRICÓRNIO

Busque cultivar uma postura mais objetiva e se cercar de atividades e pessoas que lhe proporcionem estabilidade. Frustrações profissionais podem ganhar corpo frente à tensão Lua-Vênus, mas tente não deixar que abalem a autoconfiança e a qualidade da sua atuação no trabalho.

AQUÁRIO

Tente evitar remoer as frustrações e busque se comprometer com o seu bem-estar. É preciso valorizar atividades que lhe deixem mais tranquila. Os problemas podem ser processados com carga emotiva, o que afeta a objetividade, como sinaliza a tensão entre Lua e Vênus.

PEIXES

É fundamental se cercar de estabilidade e valorizar as ações desenvolvidas no círculo íntimo. Cultivar discrição social pode se revelar de grande importância neste momento de tensão entre Lua e Vênus, visto que você fica predisposta a cometer gafes.





o anjo IEHUIAH

Descobre os traidores e suas maquinações, protege os príncipes; influi no cumprimento dos deveres. Dá atividade, energia, franqueza. O gênio contrário provoca as seduções, turbulências e revoltas. Quem nasce sob esta influência, será considerado um arquiteto das obras de Deus. Defensor do mundo angelical, sua luta será sempre defender o bem sendo compreensivo, simpático, amoroso.

O SANTO São Leonardo de Porto Maurício

São Leonardo, o grande missionário do século XVIII, como lhe chamou Santo Afonso Maria de Ligório, nasceu em Porto Maurício, perto de Gênova, Itália, em 20 de dezembro de 1676. Aconteceu que Leonardo perdeu muito cedo sua mãe, tendo sido criado e educado pelo seu tio.

Encontrou cedo sua vocação ao sacerdócio, por isso, ao renunciar a si mesmo, foi para Roma formar-se no Colégio da Companhia de Jesus. Por causa da sua inocência e sólida virtude, conquistou a simpatia e a alta consideração de seus superiores, que nele viam outro angélico Luís Gonzaga. Entrou para a Ordem Franciscana, no Convento de São Boaventura; e com 26 anos já era padre.