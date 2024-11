"O Dia do Chacal": conheça nova série de suspense do Disney+

Foto: reprodução/disney+ legenda

Não é novidade a adaptação para as telas do clássico livro de espionagem "O Dia do Chacal". Publicado em 1971 pelo escritor inglês Frederick Forsyth, a história de suspense político e conspirações acompanha um magistral assassino profissional, mestre nos disfarces e perito em armas, contratado para matar o então presidente da França, Charles de Gaulle.

Lançado em 1973, o primeiro filme, dirigido por Fred Zinnemann, fez sucesso e ganhou prêmio BAFTA de melhor edição, além de indicações ao Oscar e Globo de Ouro. O Chacal ali foi protagonizado por Edward Fox.

Em 1997, foi a vez da charmosa dupla Bruce Willis e Richard Gere protagonizar a película, com direção de Michael Caton-Jones e participação de Sidney Poitier. Willis está brilhante como Chacal, contratado por uma organização terrorista para matar uma liderança política nos Estados Unidos. Gere, um membro do Exército Republicano Irlandês e que está preso, é libertado da cadeia com a missão única de impedir o crime.

Chegou 2024 e agora "O Dia do Chacal" ganhou uma mais do que digna versão inglesa de 10 episódios, disponível no Brasil no streaming Disney . E já adianto: a série é excelente, com ritmo ágil e cativante imposto pelo diretor Brian Kirk desde os primeiros minutos.

Muito bem produzida pela norte-americana Peacock em parceria com a britânica Sky, as atuações e as tramas são convincentes, apesar de não ter um compromisso exemplar com o livro original, já que era necessário ampliar os assuntos para quase 10 horas de exibição e modernizar o roteiro, o que foi feito por Ronan Bennett, escritor e criador da série e que contou com a consultoria luxuosa do próprio Frederick Forsyth.

Aqui, quem dá vida ao Chacal é Eddie Redmayne ("A Teoria de Tudo", "Garota Dinamarquesa", "Animais Fantásticos") e não há dúvida da sua perfeita conexão com o trabalho. Carismático, ele vai bem demais carregando um papel sem muitas falas, mas repleta de expressões e necessidades corporais.

Logo no primeiro episódio, o Chacal executa o plano para matar um famoso político alemão com tamanho ineditismo que chama a atenção de Bianca Pullman, agente do MI6 do Reino Unido, interpretada por Lashana Lynch ("007: Sem Tempo para Morrer", "A Mulher Rei"). Ela fica surpresa e então usa seu alto conhecimento em armas para fisgar a pista de quem poderia ter construído o artefato usado pelo criminoso na Alemanha.

Enquanto Bianca faz seu trabalho, Chacal é contratado por um outro grupo de empresários canalhas para seu mais difícil - caro - trabalho: matar um dos homens mais ricos do mundo, magnata de invenções sofisticadas de tecnologia, que tem como objetivo deixar todas as empresas do planeta com os balanços financeiros transparentes.

A partir daí, a história caminha para uma caçada insana muito bem articulada, com reviravoltas, traições e surpresas, passando por inúmeras cidades da Europa (as locações são belíssimas), com uso de todas as tecnologias de informação e comunicação disponíveis na atualidade.

Um aspecto curioso do roteiro é que Bianca Pullman não é uma heroína pura e perfeita, acima de qualquer suspeita e muito menos o Chacal é um assassino completamente inescrupuloso. A agente do MI6 não tem nenhuma dificuldade em lançar mão de artifícios imorais e ilegais para ser promovida na instituição e se manter na perseguição do Chacal, que por sua vez também mostra, quando possível, ser capaz de poupar algumas vidas no percurso para cumprir seus contratos milionários.

Diferente dos filmes citados lá no começo do texto, a série tem muito mais tempo e desenvolve, assim, os dramas familiares dos protagonistas, momentos em que as elaboradas e ágeis cenas de perseguições são deixadas de lado. Bianca tem diversos problemas clichês com o marido e a filha, enquanto Chacal mantém uma vida paralela até então inédita nas adaptações realizadas do livro, tendo como parceira a espanhola Nuria, interpretada por Úrsula Corberó ("A Casa de Papel", "Berlim", "Elite").

Tanto nos Estados Unidos (ficou na liderança na plataforma Peacock), como no Reino Unido (show original mais assistido da história da Sky na primeira semana), "O Dia do Chacal" garantiu substancial audiência e justamente em função dos números já foi renovada para uma segunda temporada, poucos dias após o lançamento, algo raríssimo.

No Brasil, o Disney disponibilizou os cinco primeiros episódios de uma vez só no dia 15 de novembro. O sexto foi lançado em 22 de novembro, programando o sétimo para o dia 29, o oitavo ficando para 6 de dezembro e os dois que finalizam a primeira temporada para 13 de dezembro. E antes de terminar, mais uma recomendação: vale demais prestar atenção na abertura e na trilha sonora ao final de cada episódio.





"O Dia do Chacal"

Quando: novos episódios

em 29 de novembro e

6 de dezembro

Onde assistir: Disney