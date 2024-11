Programe-se: confira agenda cultural desta terça-feira, 26 de novembro (26/11(

Foto: Telecine/Divulgação Filme brasileiro "Malu"

Está em cartaz no Cinema do Dragão nesta terça-feira, 26, a ficção brasileira "Malu", que conta a história de uma atriz inconstante que vive com sua mãe, uma mulher conservadora, no Rio de Janeiro dos anos 1990. A narrativa retrata ciclos de traumas e violências vividos entre as familiares.

Quando: terça-feira, 16, às 18h11min

terça-feira, 16, às 18h11min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira), vendas em Sympla.com





Graffitigrafismo Amazônico

Segue em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza a exposição "Graffitigrafismo Amazônico", do artista amazonense Raiz Campos em parceria com a Associação de Novo Airão. O artista usa técnica de mistura da arte urbana graffiti com grafismos étnicos.

Quando: até 15 de dezembro; terça-feira a sábado, das 10h às 20h; domingo, das 10h às 19h

até 15 de dezembro; terça-feira a sábado, das 10h às 20h; domingo, das 10h às 19h Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito





Matilda

Já estão disponíveis para venda os ingressos para o espetáculo "Matilda - O Musical da Escola de Atores". A montagem é uma adaptação do clássico filme, que agora ganha efeitos especiais e músicas encantadoras. A trama conta a história de uma menina adotada que, dentro de casa, passa por situações de descaso e de disciplina rígida nas mãos de sua família perversa e da diretora opressiva.

Quando: 18 de janeiro de 2025, às 16 horas

18 de janeiro de 2025, às 16 horas Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Theatro Via Sul Fortaleza (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 40, vendas em Uhuu (assinantes do OP possuem desconto de 40% no ingresso inteira na bilheteria e no site com o cupom OPOVO40)





Dia de Spa

Está aberto nesta terça-feira, 26, o Spa Zen, que fica localizado dentro da barraca Santa Praia. O espaço proporciona banhos relaxantes em ofurô, escalda pés, massoterapias, ventosaterapias, aromaterapia, com opções de bebidas para acompanha. O spa disponibiliza combos promocionais para casais, amigos e família curtirem juntos um dia relaxante.

Quando: segunda-feira a sábado, das 8 às 19 horas

segunda-feira a sábado, das 8 às 19 horas Onde: av. Zezé Diogo, 3343 - Antônio Diogo

av. Zezé Diogo, 3343 - Antônio Diogo Mais informações: Instagram





Karaokê

Está aberto nesta terça-feira, 26, o espaço de música De Vóisse Bar, localizado no bairro Benfica. O local, que funciona exclusivamente como karaokê, tem ambiente climatizado e reúne dezenas de pessoas entusiasmadas para se divertir cantando. Aberto a partir das 19 horas, o público pode pedir a música que quiser e soltar a voz.