Raymundo Netto lança livro 'Coisas engraçadas de não se rir'

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Raymundo Netto é autor de "Coisas engraçadas de não se rir"

Nome conhecido entre os leitores do caderno Vida&Arte, o jornalista, editor, escritor, produtor cultural e cronista Raymundo Netto lança, a partir de dezembro, seu mais novo livro de crônicas, que reúne situações cotidianas e humorísticas, sejam elas reais ou não.

Intitulado "Coisas Engraçadas de Não Se Rir", a produção literária está em campanha de pré-venda por meio de financiamento coletivo. Os interessados na obra podem realizar o pagamento até o dia 10 de dezembro, podendo o leitor colaborar com R$ 60, para moradores de Fortaleza, e R$ 65, para aqueles que moram em outros estados.

Inspirado em vivências corriqueiras, o livro reúne ilustrações de Guabiras, cartunista cearense premiado cujo traço tem forte presença do humor.

"Situações muitas vezes absurdas são encontradas em notícias de jornais e quase que não acreditamos que são possíveis... Mas são! Em rodas de amigos(as) sempre são aquelas narrativas que se iniciam com 'um amigo meu…', 'um vizinho…', 'uma prima distante…', mas nunca com você. Isso devido ao constrangimento da situação. Algumas delas estão em 'Coisas Engraçadas de Não Se Rir'. Aliás, daí o título: são situações engraçadas que, quando paramos para pensar, percebemos o quanto são profundas", explica Raymundo.

O escritor detalha que a obra, que conta com 50 textos distribuídos em 120 páginas, se aproxima do leitor, fazendo com que ele possa se identificar com as situações retratadas devido à possibilidade das histórias poderem "acontecer com muita frequência diariamente".

Dando seguimento à produção literária que reúne crônicas, iniciada com "Crônicas Absurdas de Segunda" (2015), livro finalista do prêmio Jabuti em 2016, e "Quando o Amor é de Graça!" (2020), "Coisas Engraçadas de Não Se Rir" traz em seu conteúdo textos com diversas temáticas que mesclam entre a ironia, o sarcasmo e o humor.

Conforme o autor, a obra também debate e faz crítica às questões psicológicas e a nossa participação enquanto sociedade. "Ou seja, se você é uma pessoa que gosta de se divertir (inclusive com a desgraça alheia) e refletir (principalmente sobre si mesmo), esse livro é para você", pontua o também gerente de projetos da Fundação Demócrito Rocha.

Com textos publicados quinzenalmente às segundas nas páginas do Vida&Arte, Raymundo passeia pelos gêneros literários, evidenciando a ficção entre suas criações: "Seja ela [a ficção] em forma de contos, crônicas e romances, embora tenha escrito alguns ensaios também". Em contrapartida, o autor também se figura na autoria de biografias, como as da Coleção Terra Bárbara, da Edições Demócrito Rocha (EDR): "Nilto Maciel" (2017) e "Juvenal Galeno - A voz popular na poesia" (2024).

"Escrevo, pois existe um outro mundo dentro de mim. Um mundo que pode ser triste, alegre, fantástico, absurdo, repleto de acontecimentos de imaginação, que me acompanha, mas que não cabe apenas em mim. Quando leio, assisto a filmes ou a peças de teatro, quando ouço músicas ou mesmo quando o silêncio incomoda, a emoção me inquieta e desperta esse mundo a me provocar a sua expressão. (...) Mas a vida mesmo só tem sentido quando esse produto, o texto, é compartilhado, lido, quando se percebe que outras pessoas também pisaram no solo desse mundo particular.", argumenta o escritor.





Livro "Coisas engraçadas de não se rir"

Autor: Raymundo Netto

Chave Pix: livrodoray@gmail.com

Quanto: R$ 60 (para Fortaleza) e R$ 65 (outros estados)