Ceará protagoniza debates do fórum do Instituto Brasileiro de Museus

Foto: Lorena Louise/ Especial para O POVO Fortaleza- CE, Brasil, 25-11-24: 8º Fórum Nacional de Museus ocorre em fortaleza e reúne autoridades e estudiosos. (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO)

Acontece em Fortaleza, até dia 30 de novembro, a 8ª edição do Fórum Nacional dos Museus, evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

A última edição do evento ocorreu em 2017, em Porto Alegre (RS), e teve como tema central a recomendação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) sobre a proteção e promoção de museus e coleções, aprovada em 2015.

Mantendo o compromisso com o caráter documental do evento, neste ano, o Fórum tem como cerne a construção e votação da proposta final do Plano Nacional Setorial de Museus (PNSM) 2025-2035.

Em construção desde o início do ano, o plano está sob a coordenação do Ibram, que realiza encontros nos diferentes estados do País para elaborar o plano de forma coletiva, com a visão de diretores, movimentos e entidades do setor da museologia. Atualmente, o Ibram já coletou ideias em mais de 21 estados, somando a participação de 1.300 envolvidos e mais de 700 propostas apresentadas.

Para Fernanda Castro, presidente do Ibram, a expectativa é que o Fórum realizado em Fortaleza seja a culminância desse diálogo já estabelecido. “Durante a semana, teremos uma programação diversa, com cursos, painéis e apresentações orais que irão discutir os rumos da política pública de museus no nosso País. Pretendemos, com isso, apresentar na sexta-feira, 29, o plano setorial de museus à nossa ministra da Cultura e ao nosso presidente”, projeta Fernanda.

A gestora marcou presença na solenidade de abertura do evento, na última segunda-feira, 25, que preencheu o Cineteatro São Luiz com diretores de equipamentos culturais, profissionais de museus e pesquisadores da área. Dentre as entidades presentes, a abertura contou com a participação de Margareth Menezes, ministra da Cultura do Brasil, que reforçou a escolha de Fortaleza como sede do evento.

O PNSM é desenvolvido em um cenário de definições nas políticas culturais do País, considerando a construção simultânea do Plano Nacional de Cultura. Para Margareth, há a expectativa de que o projeto seja lançado até o início do próximo ano. “Estamos, neste momento, elaborando o Plano Nacional de Cultura, dialogando com todos os setores, com todos os departamentos, e abrindo amplamente a discussão, por meio de vários fóruns no País. Prevemos o lançamento desse plano para o início de 2025, o qual irá definir e acordar as metas para os próximos dez anos no que diz respeito à cultura no País”, afirma a ministra.

Após hiato desde 2017, a edição em Fortaleza também marca o retorno do Fórum, que reúne cerca de 1.200 profissionais da área, após sete anos de tentativas de mobilizações coletivas por parte do Ibram. A escolha da capital cearense para sediar o evento dialoga diretamente com a política de preservação e valorização dos museus que têm sido desenhada no cenário estadual.

Para Luisa Cela, secretária da Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE), sediar o evento também representa uma oportunidade de divulgar a cultura do Estado. “Esta semana é um momento de discussões e troca de experiências entre diversas instituições museais dos estados brasileiros, mas também de museus da sociedade civil, museus comunitários, que se agregam a essa grande rede. Então, é uma alegria construir, em parceria com o Ministério da Cultura, a política pública de cultura doBrasil e, sobretudo, poder recepcionar este Fórum, que convida visitantes de diversos estados a conhecerem também os nossos museus”, pontua.

O evento oferece uma programação gratuita em 22 equipamentos da Cidade, entre espaços geridos pela Secretaria de Cultura e pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

Para Custódio Almeida, reitor da UFC, além de discutir a estratégia e o planejamento direcionados à área, o Fórum também suscita o debate sobre a importância da memória entre a população.

“O Fórum foi estruturado de maneira que essa memória possa ser compreendida por aqueles que não pensam sobre isso, porque, muitas vezes, não têm acesso. E apesar do museu ser visto como um local fechado e protegido, este evento traz o contrário: uma descentralização física em suas atividades, que convida as pessoas a frequentarem os museus e a entender que isso é fazer a lida necessária para nos tornarmos um país”, ressalta Custódio.

Para Graciele Siqueira, diretora do Museu de Arte da UFC, a ocupação desses museus tem assumido novas formas e configurações entre a nova geração. “Acredito que as redes sociais são aliadas, quando usadas corretamente, para atrair esse público jovem, que, há algum tempo, só iria ao museu se fosse levado por uma professora ou para fazer um trabalho dentro de um espaço museal. Cada vez mais, as pessoas vão porque realmente querem, o que promove uma participação mais ativa”, reflete Graciele.

Serviço

8º Fórum Nacional de Museus

Quando: de 25 a 30 de novembro

Gratuito

Confira a programação completa no site: https://forum.museus.gov.br/