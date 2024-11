Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta-feira, 27

ÁRIES

Busque priorizar a solução de problemas. O recolhimento pode favorecer os processos reflexivos, o que ajuda no amadurecimento de temas importantes. Atenção aos desafios ligados à gestão coletiva do trabalho, fragilizada na tensão lunar com Vênus, Marte e Plutão.

TOURO

A melhor estratégia é a sutileza. As trocas intelectuais podem se mostrar estimulantes e dinâmicas frente à harmonia Lua-Júpiter. Contudo, certos desafios na gestão do cotidiano podem prejudicar o entendimento com seus conviventes.

GÊMEOS

Tente conter a agressividade e o drama que afloram quando você se sente pressionado. Um bom senso de oportunidade tende a lhe guiar na gestão da vida cotidiana neste momento de harmonia entre Lua e Júpiter, o que lhe ajuda a tirar proveito dos desafios.

CÂNCER

Afastar-se da zona de conforto pode acarretar em risco para o bem-estar e a saúde financeira. Lua e Júpiter harmonizados tendem a sugerir o recolhimento como caminho de fortalecimento pessoal, visto que os processos reflexivos podem lhe proporcionar amadurecimento.

LEÃO

Tente ser imparcial nos julgamentos e valorizar o suporte do círculo de confiança. A Lua tensionada a Vênus, Marte e Plutão pode fragilizar o emocional e lhe predispor a reagir de forma dramática frente a situações que pedem um apurado senso analítico.

VIRGEM

É importante se estruturar materialmente e promover ações que deem estabilidade à rotina. A gestão da vida prática pode esbarrar em questões emocionais neste momento de tensão lunar com Vênus, Marte e Plutão. Pensando nisso, tente não tomar decisões importantes.

LIBRA

Seu desempenho no trabalho tende a ficar comprometido por um cenário desafiador e que dificulta a aplicação das suas ideias, o que pede ajustes contínuos, dada a tensão lunar com Vênus, Marte e Plutão. Busque extrair aprendizado dos problemas e melhorar sua capacidade gestora.

ESCORPIÃO

Procure cultivar autocontrole e busque no recolhimento reflexões que lhe ajudem a resgatar seu equilíbrio interior. Situações de estresse podem ganhar força frente à tensão lunar com Vênus, Marte e Plutão, alimentando posturas impulsivas em detrimento do bom senso.

SAGITÁRIO

Busque atuar com prioridades e aproveitar os momentos de descanso, que se tornam revigorantes. Os desafios tendem a colocar em xeque sua força de vontade neste momento de tensão lunar com Vênus, Marte e Plutão, de modo que sua atuação no cotidiano acaba perdendo o ritmo.

CAPRICÓRNIO

Tente não se deixar inflamar por provocações e busque demonstrar maturidade. Conflitos de ego e territoriais podem ganhar combustão frente aos encontros tensos da Lua com Vênus, Marte e Plutão, o que coloca em risco as parcerias de trabalho e os relacionamentos pessoais.

AQUÁRIO

Tente ser discreta e zelar por privacidade, já que a tensão lunar com Vênus, Marte e Plutão revela contrastes interpessoais em prejuízo da autoestima. Seu senso de oportunidade pode se elevar frente à harmonia Lua-Júpiter, o que lhe ajuda a trilhar caminhos prósperos conectados aos seus objetivos.

PEIXES

Tente não se deixar desestabilizar por um entorno hostil. Os processos reflexivos podem se dinamizar na harmonia Lua-Júpiter, o que lhe faz avaliar os acontecimentos sob outras perspectivas, o que contribui com uma tomada de posição de alcance mais amplo.





o anjo LEHAHIAH

Protege os que governam e influi sobre a paz e harmonia. Confere talentos que podem tornar a pessoa célebre; dá fidelidade, boa disposição, caráter serviçal e dedicação. O gênio contrário dissemina a discórdia, provoca guerras, traições e ruína das nações. Quem nasce sob esta influência, será célebre por seus talentos e ações. Pacificador inspirado, pessoa de bem, terá a simpatia de todos

O SANTO Nossa Senhora das Graças

A devoção a Nossa Senhora das Graças teve início, em 1830, com as aparições da Virgem Maria à piedosa e humilde Santa Catarina Labouré, na época freira do convento das Filhas da Caridade. Ao todo, foram três aparições que aconteceram no convento das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, em Paris, na França.

A primeira aparição aconteceu na noite do dia 18 para o dia 19 de julho de 1830, onde Nossa Senhora revela a Santa Catarina grandes calamidades e perseguições que aconteceriam na França.

A segunda aparição aconteceu no dia 27 de novembro de 1830. A Santíssima Virgem aparece vestida de seda branca, um véu branco desce até a barra de seu vestido.